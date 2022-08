Sender sviner fra scenen: - I er de nye shubberne

Komikeren Jonatan Spang er i hopla på årets Smukfest.

Fredag aften underholdt han en hel toiletkø backstage, da han jublede over den hvide mands privilegium med korte toiletkøer. Og lørdag eftermiddag var det på Bøgescenerne, at han underholdt et noget større publikum.

Spang, der havde skrevet stikord til sit cirka otte minutter lange produkt ned på højre hånd, så han ikke glemte noget, sendte her en bredside mod musikindustrien på en måde, så man ikke kunne undgå at være enig med manden.

Jonatan Spang havde husket sine noter. Foto: Anthon Unger

Han fremhævede blandt andet dansk raps beskidte drenge Suspekt, der gør en dyd ud af sjofle tekster, som de optræder med alle de steder, der vil have dem.

- De prøver virkelig, om de kan forarge folk. Men virkelig, det er jo voksne mænd, der bruger alle deres vågne timer på at komme i tanke om alle de frække ord, de kan, og så sætte dem sammen til en sang. Det lyder sådan her: 'fisse-kusse-vandgrød-stiv-pik-på-franskbrød', sagde han og fyrede endnu en bredside afsted:

- Det er jo helt lige meget, hvad de gør - om de ansigtstatoverer deres fans eller drikker nonneblod på scenen. De er jo bare de nye shubberne. Hele familien Danmark står og klapper med på 1 og 3 til 'Sut den op fra slap'. Ja, farmor har også kneppet til denne her sang, brølede han til publikums store begejstring.

Suspekts Emil 'Orgi-E' Simonsen på scenen til hiphop-hyldest fredag aften. Natten til søndag går de igen på hovedscenen til Smukfest. Foto: Anthon Unger

Skrækkeligt pres

Og han var langt fra færdig med musikindustrien, som han - igen med en god pointe - mener har det nemmere end komikere.

- Det, der også er presset ved at være komiker er, at når man kommer med et nyt show, så forventer folk af en eller anden grund også, at man har nye jokes. Det er et skrækkeligt pres. Igen, musikerne, der er man jo glad, hvis de bare vil komme med deres gamle lort, man kender. Det er nærmest omvendt, når de siger: 'Nu skal vi have noget fra den nye plade', så tænker man: 'Åh gud, hvad er nu det'.

Suspekt skal også selv på scenen til årets Smukfest inden længe. Det sker natten til søndag klokken 01:45 på Bøgescenerne.