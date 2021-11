Sendt helt i knæ af corona: Sådan går det nu

I fredags kunne Ekstra Bladet fortælle, at både Janni Ree og Karsten Ree var blevet smittet med coronavirus i sidste uge.

Hvor Janni Ree atter var blevet rask, var Karsten Ree 'hårdt ramt', og det er derfor en lettet Janni Ree, der tager telefonen mandag, hvor Ekstra Bladet spørger til en status på rigmanden.

- Han har det bedre og er i bedring. Han har været lidt mere medtaget, end jeg var, og jeg havde det altså skidt, fortæller Janni Ree.

Hun afslører, at virussen sendte Karsten helt i knæ.

- Han sov hele tiden, og nogle dage kom han slet ikke ud af sengen. Han sov nærmest døgnet rundt. Man er bare træt, når man bliver smittet, fortæller hun og tilføjer om den bedring, han trods alt er i:

- Han er ude af sengen og kan sidde op. I går havde han ikke feber, og han hoster ikke så meget mere, men han kommer nok ikke ud af døren i dag. Det må nok vente til tirsdag eller onsdag.

Bliver bekymret

- Hvordan har det været at se ham så syg?

- Man bliver jo bekymret og tænker, at han har den alder, han har. Han har tabt sig meget, så jeg har forsøgt at give ham mad, men han har ikke meget appetit. Han har nået at tabe to kilo, så nu skal han fedes op. Jeg forsøger at give ham flødeis, og i går fik han boller i karry, samtidig med at han får masser af væske, siger hun.

Både Janni og Karsten har mistet deres lugte- og smagssans, fortæller hun, og selvom Karsten påstår, at han kan smage mere end fruen, så giver det panderynker hos madelskeren Janni.

- Vi sidder bare og kigger ned på tallerkenen. Jeg aner ikke, hvad jeg propper i munden, og jeg elsker altså mad og lever for at spise, men nu er der ingen fornøjelse i det. Jeg kan intet smage, og som jeg sagde til Karsten, så ville jeg smagsmæssigt ikke ane det, om det så var afføring, jeg proppede i munden. Det gav han mig ret i, griner hun og runder af:

- Så det med at smage maden til, det er sgu lige meget. Man må drømme sig til, hvordan det smager.

