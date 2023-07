Sendt hjem efter få timer: - Det er da vildt irriterende!

Kristian Bech er ikke sur på TV 2, men kan ikke skjule sin skuffelse og lettere irritation over at være sendt hjem fra kanalens nye 'uhyggelige' fredagsunderholdningsprogram efter ganske kort tid

Han har en fortid som politiassistent og efterforsker ved etaten, ligesom han har arbejdet med efterforskning på tv i flere år.

Derfor kunne det umiddelbart virke som en dårlig idé at caste TV 2-vært Kristian Bech til et tv-program, hvor tre udvalgte forrædere skal 'myrde' en af deres med-deltagere ud fra et kriterium, der blandt andet handler om, hvem der er den største trussel mod dem.

For selvfølgelig var Kristian Bech qua sin fortid en stærk spiller, der muligvis ville have nemmere end de andre deltagere ved at afsløre de tre forrædere i det populære tv-koncept, der er købt fra udlandet.

Dermed var han et nemt og åbenlyst offer for forræderne at smide hjem, når nu de måtte.

Kristian Bech blev som en af de loyale sendt hjem af de tre forrædere som den første, og det er han mildt sagt ikke helt tilfreds med, selvom det var forventet. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Fik ikke en chance

Og så røg han fluks hjem i afsnit 1 af 'Forræder', der blev sendt på TV 2 fredag, og ikke fik særligt mange positive ord med på vejen af Ekstra Bladets anmelder.

Bum. Efter få timer. Nærmest før spillet var gået i gang.

- Jeg havde forberedt mig på, at de andre deltagere ville havde en vis nervøsitet omkring mig, og det gik en til en som jeg havde forudsagt. Det er da pisseirriterende. Jeg havde da håbet, at TV 2 også ville have tænkt sådan, og havde gjort mig til forræder, for så havde jeg i det mindste haft en dag mere til at præge og påvirke tingene, siger Kristian Bech til Ekstra Bladet.

- Føler du dig lidt som en nyttig idiot, der bare skulle være med, for at deltagerne havde en åbenlys figur at smide først hjem?

- Det er svært at svare på. Man kan sige, at jeg i hvert fald ikke fik en chance. Jeg var med i få timer. Så blev jeg låst inde på mit værelse om natten, og så var det farvel og tak. På den måde kan jeg godt sige, at jeg var prisgivet.

- Men jeg vidste, da jeg sagde ja, at det var en stor risiko. Jeg havde ellers en naiv forhåbning om, at der ikke var nogen, som vidste, hvem jeg var. Det skulle være min chance. Men ja - det da godt lidt fremstå som om, at det var spild af tid, siger Kristian Bech i dag.

Kæmpe ulempe

Kristian Bech fortæller, at sådan er spillet - og det han.

Alle havde ligesom sagt på forhånd: 'Du må da have en fordel'. Men jeg tænkte selv, at det var stik modsat - at det var en kæmpe ulempe for mig. Jeg føler lidt, at jeg ikke har haft del i det program. Det har jeg virkelig ikke, siger Bech.

Han er godt og grundigt irriteret over, at han aldrig fik en chance.

- Jeg tror faktisk godt, jeg kunne have brugt min baggrund til noget, så på den måde forstår jeg jo godt forrædernes valg om at at dræbe mig og sende mig hjem. Men selvfølgelig var jeg træt af det. Der lå jo en sjov oplevelse forude.

- Når der er noget, jeg siger ja til, så er det også fordi, jeg har lyst til at være med. Min kone så også lidt overrasket ud, da jeg pludselig kom hjem kort tid efter, jeg var taget afsted, griner Bech.