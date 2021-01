I november kunne Ekstra Bladet afsløre, at realityparret Teitur Skoubo og Christel Trubka er fortid, men her to måneder senere er der grund til smil for den eftertragtede 'Paradise Hotel'-vinder.

Han er nemlig begyndt at se en ny.

- Jeg har ikke fået en kæreste, men jeg ses lidt med en, som måske er lidt sød, siger han til Ekstra Bladet.

Teitur Skoubo kunne sammen med Christel Trubka opleves i realityprogrammet 'Singletown', hvor danske par testede kærligheden til hinanden. Kort efter deltagelsen slog de op under stor mediebevågenhed.

Derfor går han stille frem, og Teitur er da heller ikke klar til at afsløre, hvem den nye flamme er endnu - i hvert fald ikke over for offentligheden.

- Her til at starte med holder jeg det for mig selv, hvem personen er, indtil vi finder ud af, om det bliver til noget mere, siger han.

Ekstra Bladet kunne i november afsløre, at Teitur og Christel var gået fra hinanden. Foto: Janus Nielsen

Ikke alene

Teitur Skoubo er ikke den eneste, der er begyndt at se en ny. Ekskæresten Christel Trubka er begyndt at ses meget med Asbjørn 'Tyren' Nielsen, der er kendt fra 'Ex on the Beach'. Det har man kunnet følge på særligt Instagram.

Men den tårnhøje 'Tyr' har i de seneste uger understreget, at de kun ses som venner. Det gentager han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen onsdag.

- Der er ikke andet at sige, end at vi ses og bruger tid sammen. Vi hygger os og har det pisse sjovt sammen. Men det er altså kun som venner, understreger han.