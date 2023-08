Ser frem til million-gevinst: Kendis-par sælger kæmpe lejlighed

Du skal til lommerne, hvis du vil have fingrene i den lejlighed, som filmskaberen Martin Miehe-Renard og caster og tidligere tv-vært Karin Jagd sælger.

Parret har nemlig sat deres andelslejlighed i København K til salg for 8,2 millioner kroner.

For de penge - og for en månedlig ydelse på lidt over 16.000 - får man til gengæld 270 kvadratmeter fordelt på hele seks værelser.

Parret købte i 2015 lejligheden, som ligger i en bygning fra 1882 på Nørre Farimagsgade lige over for Ørstedsparken et stenkast fra Nørreport Station.

I 2015 blev lejligheden ifølge Boliga sat til salg for 3,4 millioner. Hvis parret købte lejligheden til den pris, kan de altså se frem til en klækkelig milliongevinst ved deres salg af den nu.

Du kan se billeder fra boligen her.

Uenig med TV 2

Martin Miehe-Renard har stået bag film i 'Far til fire'-serien og 'Min søsters børn'-serien.

I 90'erne stod han bag TV 2's julekalendersucces om nissen Pyrus. Og ligesom mange andre var han i december 2022 uforstående overfor TV 2's beslutning om at sløjfe udsendelsen af 'Alletiders julemand', fordi TV 2 mente, den indeholdt skildringer af mennesker og kulturer, som kunne virke stødende..

- Det er jo TV 2's egen beslutning, men jeg undrer mig lidt over, at der ikke er nogen, der har kontaktet mig. Hvis de havde ringet til mig, havde jeg jo bare sagt, at vi kunne redigere de få steder ud, som de havde problemer med. Det kunne vi sagtens have gjort, siger han dengang til Ekstra Bladet.

Martin Miehe-Renard mente videre, at TV 2 undervurderede seerne.

- Hele historien handler jo om julemanden op gennem tiden, og det tror jeg godt, at børnene ville kunne forstå. Det her er ikke i dag, men noget, der var engang. Men der har man hos TV 2 vurderet, at man ikke ville kunne forstå, hvilket jeg synes er at undervurdere børnenes intelligens.

