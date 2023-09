Kun i Ekstra Bladet

Det kommer umiddelbart som lidt af en overraskelse, at Fred og Rose Wests børn elskede deres forældre.

De to englændere, som mødtes, da de var henholdsvis 15 og 27 år, blev voldsomt tiltrukket af hinanden og levede et liv, hvor Fred var sexgal, Rose var sadist og drev et hjemmebordel, og de børn, de fik, var en buffet for forældrenes seksuelle lyster.