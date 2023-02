Sex-afvist: - Det blev alt for voldsomt for dem

I sine yngre dage prøvede Annette Heick at komme af med det 'pæn pige'-image, der klæbede til hende, fordi hun er datter af Keld og Hilda.

I 1994 chokerede hun eksempelvis danskerne ved at pryde forsiden af mandebladet PigeSpecial kun iført trusser og maling. Men i flere tilfælde måtte den unge kendisdatter sande, at det ikke var nok.

Det fortæller hun i DR-podcasten 'Fantasier', hvor kendte danskere beretter om deres sexfantasier.

I programmet konkluderer vært Elisa Lykke, at netop dét bodypaint-foto må have været en del af mange mænds hedeste drøm.

- Men der har jeg så oplevet det modsatte. Når (...) jeg har mødt en, jeg virkelig godt kunne lide, så har jeg faktisk oplevet mange afvisninger, som jeg på bagkant tolker lidt som at, det var simpelthen for grænseoverskridende for nogle af de her mænd at skulle involvere sig med Keld og Hildas datter.

Annette, Keld og Hilda Heick i 2001. Foto: Thomas Wilmann

I dag 51-årige Annette Heick kan endda berette om mænd, der mere eller mindre frivilligt måtte trække stikket i allersidste øjeblik.

- Det blev alt for voldsomt for dem, at de skulle forholde sig til, at de allerede vidste, hvem mine forældre var ... Det er i hvert fald det, jeg har lagt i nogle af de afvisninger. For det var virkelig nogle mærkelige afvisninger nogle gange, hvor man var nået hele vejen, og man nærmest har fået alt tøjet af og så ... han kunne ikke, siger hun i 'Fantasier'.

Annette Heick smiler til fotografen i 1999. Foto: Mads Winther

Annette Heick var 22 år, da hun smed stort set alt og røg på forsiden af PigeSpecial.

