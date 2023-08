Sexede billeder i 'Fede Forhold': Deltagere smider tøjet

Den 40-årige sygeplejerske Regitze og den 38-årige elektrikerlærling Karsten har været sammen i 11 år.

Siden parret mødtes første gang, har interessen for søde sager været usundt stigende, mens kærligheden i soveværelset er svundet ind.

Det har faktisk været så slemt, at Regitze på et tidspunkt tog ekstra nattevagter for at undgå sex.

Men sådan er det bestemt ikke længere. I finaleafsnittet bliver det meget tydeligt, at parret har genfundet sexlysten.

Og det markerer de for alvor i aftenens sæsonafslutning på programmet.

Frækt photoshoot

'Da vi blev gift, der gav jeg dig en bog med billeder af mig i undertøj - så det syntes jeg, at vi også skal have som par,' siger Regitze, der i onsdagens afsnit inviterer Karsten med til photoshoot, hvor de sammen får taget sexede par-billeder.

Til at starte med ser Karsten en smule skræmt ud. Han ender dog med at blive meget tilfreds med billederne.

'Billederne skal ind i soveværelset og hænge,' siger han.

'Ekstra gnist'

Parret syntes generelt, at det var en rigtig god oplevelse at få taget billeder.

- Det kan vi virkelig anbefale til alle par derude. Det giver bare noget ekstra gnist, fortæller Regitze til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var lidt grænseoverskridende for Karsten, der var lidt mere reserveret i starten. Han blødte dog hurtigt op og blev vildt glad for resultatet af billederne.

Regitze fortæller yderligere, at de har fået tre relativt store billeder fra photoshootet til at hænge over deres seng.

- Det er sådan en ekstra teaser når man kommer ind i sit soveværelse, griner hun.

Se sjette og sidste afsnit af 'Fede Forhold' blev sendt onsdag kl. 20.30 på DR1.

Se Regitze og Karsten få taget sexede billeder herunder:

Foto: DR STV Production AS

Foto: DR STV Production AS

Foto: DR STV Production AS