Sexferie i New York: - Den bedste håndtering

Olivia Salo fortæller, at hun efter bruddet med Joakim Meskali tog til New York for at være sammen med andre mænd

Olivia Salo fandt kærligheden med Joakim Meskali i programmet 'Love Island' i 2018. De to vendte hjem med hinanden under armen og flyttede kort efter sammen i København.

Desværre holdt forholdet ikke mellem dem, da det viste sig, at Joakim var Olivia utro.

For at komme sig over sorgen, valgte Olivia at rejse til New York med en veninde i en uge for at komme væk fra det hele. Det fortæller hun i podcasten '112 for knuste hjerter'

- Hvad var det for en New York-tur? Var det sådan en, hvor 'nu skal jeg ud at bolle med alle dem, jeg kan, og feste helt sindssygt eller nu skal jeg ligge på hotelværelset og tage lange karbad med min veninde,' spørger podcast-værten Olivia.

- Det var den første. Og det blev det også til. Den ferie er nok den bedste, jeg nogensinde har været på. Det var vin, kærlighed, spontanitet og mænd. Det var så meget glæde, fest og ballade og et afbræk fra den sorg og skuffelse, jeg havde oplevet derhjemme. Det var den bedste håndtering af det, fortæller Olivia.

Kan anbefales

Tv-værten uddyber i podcasten, at hun vendte sorgen til vrede, og fordi hun var så rasende, havde hun brug for, at der skulle ske noget progressivt frem for at gå i dybden med følelser. Hun havde brug for at få raset ud, og det fik hun gjort på den helt rigtige måde.

Over for Ekstra Bladet tilføjer Olivia:

- Det var et fint afbræk fra realiteten og at flygte lidt fra det, der foregik derhjemme og for at afreagere. Det virkede for mig, så jeg kan klart anbefale det, men man skal gøre det, der virker for én selv. Mit bedste råd er at mærke efter, hvad man har brug for i situationen.

