Sexisme-undersøgelser droppet: - Vi gav os til at grine

Det skabte løftede øjenbryn, da ægteparret Keld og Hilda Heick for en måneds tid siden modtog et brev fra Arbejdstilsynet.

I brevet stod der nemlig, at ægteparrets virksomhed muligvis ville blive undersøgt for sexisme.

Netop det vakte undren, men også grin hos det 75-årige ægtepar. De er nemlig kun to i virksomheden.

Da Ekstra Bladet mødte Hilda Heick på den røde løber forud for 'Vild med dans' fredag aften, kunne hun fortælle den fremmødte presse, at hun og Keld Heick ikke har hørt mere fra Arbejdstilsynet, og at de derfor regner med, at de har klaret frisag.

- Vi har ikke hørt mere om det, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Jeg tror, de har moret sig lige så godt, da de har set artiklerne i bladene og tænkt: 'nå, dem tager vi lige fra', sagde hun videre.

Hilda og Keld Heick var på plads i studiet under fredagens 'Vild med dans'. Hilda Heick var med i programmet sidste år, hvor hun dansede sammen med Michael Olesen. Foto: Anthon Unger

Meget sjovt

Hilda Heick lagde da heller ikke skjul på, at hun og Keld Heick har moret sig gevaldigt over sagen.

- Det var meget sjovt. Vi gav os til at grine, sagde hun.

Tidligere har Hilda Heick da heller ikke lagt skjul på, at hun og ægtemanden generelt har taget hele sagen med et smil.

- Vi har jo et lille firma, hvor vi er de eneste ansatte, og nu har fået et brev i E-boks fra Arbejdstilsynet, hvor de skriver, at vi muligvis vil blive undersøgt for sexisme. Så det er bare med at opføre sig ordentligt, ha ha. Det er bare så sjovt, fordi det kun er os to, har Hilda Heick således tidligere fortalt til Se og Hør.

Heldigvis ser det ud til, at Heick-parret slipper med advarslen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se videoer fra 'Vild med dans' herunder:

Silas Holst forholder sig til rygterne om, at han skal afløse Britt Bendixen som 'Vild med dans'-dommer

Christiane Schaumburg-Müller forklarer, hvad det var for en underlig vejrmølle, hun lavede på scenen