Sexolog dater løs på tv: Her har du set hende før

51-årige Winnie er deltager i årets sæson af det populære tv-program 'Landmand søger kærlighed', hvor flere både mandlige- og kvindelige bejlere forsøger at finde kærligheden på landet.

Og det er langtfra første gang, at Winnie er at se på tv-skærmen.

Den udadvendte og snakkesagelige Winnie har nemlig deltaget i adskillige tv-programmer førhen.

Hun har tidligere været med i 'TV3 Farmen', 'Go' kur', 'Klædt af' og 'Sexministerieret'.

Byder op til dans

I første afsnit af 'Landmand søger kærlighed' står det hurtigt klart, at Winnie ikke er den generte type.

De bejlende kvinder dyster om at vinde den 64-årige landmand Jens' hjerte. Og Winnie holder sig bestemt ikke tilbage, da hun ved første mulighed byder Jens op til dans, mens hun synger Bjørn Tidmands sang 'Lille sommerfugl'.

Annonce:

Winnie er generelt en åben og aktiv kvinde. Hun har fire voksne børn og har tidligere kørt som buschauffør, arbejdet som kirketjener, undervist i svømmehal og på musikskole. Derudover er hun en kyndig massør og sexolog.

I dag driver hun Frederiksværk Camping og Vandrehjem i Nordsjælland.

Vild med tv

- Jeg synes, at det er super spændende at lave tv. Hele produktionensdelen bag kameraet og selve klipningen er super spændende at følge, siger hun og fortsætter:

- Derudover får jeg en masse selvudvikling og selvindsigt, når jeg deltager i de her programmer. Når man får disse spørgsmål, så føles det lidt ligesom at være til psykolog - man får lige lov til filosofere over, hvad det egentlig er, de spørger om.

- Det er selvfølgelig også spændende at se sig selv på skærmen efterfølgende, fortæller Winnie.

Winnie har tidligere medvirket i programmerne 'TV3 Farmen', 'Go' kur', 'Klædt af' og 'Sexministeriet'. Nu skal hun forsøge at finde kærligheden i 'Landmand søger kærlighed'. Foto: TV2/Blu

Annonce:

Winnie er glad for at deltage i 'Landmand søger kærlighed', som hun beskriver som 'en helt igennem positiv oplevelse'.

- Helt generelt har det været rigtig sjovt. Jeg tilmeldte mig programmet, da jeg kunne mærke på landmanden Jens, at han var en interessant mand. Hans udstråling er varm og godmodig.

- Derudover er vi begge tæt på at nærme os et punkt i livet, hvor vi ikke gider at arbejde fuldtid på arbejdsmarkedet længere, fortæller Winnie.

På trods af aldersforskellen har Winnie og Jens børn på samme alder.

Jens er 64 og jeg er 51. Også kan nogle måske tænke 'ej, han er en gammel nisse', griner Winnie.

- Men det er han faktisk slet ikke. Også fordi vi har børn på samme alder. Der er mange ting, som vi kan mødes omkring, fortæller Winnie.

Klar på mere i fremtiden

Trods lidt modstand fra nogle i hendes omgangskreds er Winnie klar på mere tv i fremtiden.



- Jeg er åben for at medvirke i tv-programmer. Det er dog ikke alle i min familie og omgangskreds, der er lige begejstrede for, at jeg er sådan en, der står frem på tv. Men jeg er et voksent menneske, og mine børn er voksne. Det er mit valg, siger hun.

Programmet har premiere tirsdag klokken 20 på TV2. Du kan dog allerede nu se både 1. og 2. afsnit på TV2 PLAY.

Er du nysgerrig på, hvad tv-værten Lene Beier laver, mens landmændene dater, så kan du komme med bag kameraet, når hun til Ekstra Bladet fortæller alt det, du ikke ser på tv.