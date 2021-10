Sexvideo delt ulovligt: Pisseirriterende

- Det er pisseirriterende. Folk er idioter.

Så klar i spyttet er den tidligere realitydeltager, Cecilie Harder, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Se og Hør kan nemlig afsløre, at den tidligere tv-kendis' indhold fra det pornografiske site OnlyFans er blevet lækket i private chatfora på messenger-tjenesten Telegram, hvilket Ekstra Bladet har set bevis for.

- Nogen har været inde og købe adgang til min Onlyfans, og de har så screenshottet alt og delt det i en gruppe, hvor der byttes internt. Det finder jeg ud af, fordi en person skriver til mig. Han er selv blevet inviteret ind i gruppen og tænkte, det var noget mærkeligt noget, så han syntes, jeg skulle vide det.

Mindst fem grupper

Ifølge Cecilie Harder er der mindst fem grupper på Telegram, hvor hendes pikante billeder- og videoer bliver delt, og hun er mildest talt træt af det, hvorfor hun også gik i rette med folkene, der delte billederne. I den ene gruppe på Telegram skriver hun blandt andet:

'Jeg vil blot informere om, at hvad i gør herinde er pisse ulovligt. Jeg lever af Onlyfans og det står højt og råbende at man ikke må screenshotte content'.

Det frembringer dog tilsyneladende kun smil på læben hos en bruger, der kalder sig Pablo Joo.

'Cecilie Har du tilfældigvis benyttet en andens Netflix konto? I så fald er det også strengt i mod deres TOS. Samme princip men vendt om til en hverdags situation. Vi hjælper egentlig bare dem der ikke syntes varen er prisen værd', skriver personen.

Ikke første gang

Cecilie Harder fortæller til Ekstra Bladet, at det ikke er første gang, hun får delt nøgenindhold uden tilladelse, og hun fortæller, at hun også var en del af Viborg-mappen. Hun har derfor valgt at sætte foden ned og anmelde delingen af nøgenbillederne til politiet.

- Jeg blev jo skidesur, da jeg fandt ud af det. Så nu anmelder jeg det til politiet. Jeg synes, det er noget, der skal være fokus på, for det er ikke bare Onlyfans-piger, der bliver delt. Det er også helt almindelige piger, som måske har sendt noget til en ekskæreste. Det er ikke okay.

Ekstra Bladet har set dokumentation for politianmeldelsen, der faldt fredag aften.

