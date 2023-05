Shitstormsramt komiker: Ville ønske, jeg havde sagt noget andet

Knap to år efter Brian Mørk-shitstormen fyldte debatten herhjemme, en undskyldning senere og utallige aflyste spillejobs på grund af komikerens kontroversielle tweet, fortæller Mørk, at han nok skulle have håndteret affæren anderledes

Der var ikke mange, der var på den skandaleramte komiker Brian Mørks hold, da han offentligt ytrede sin mening om Naser Khader-sagen tilbage i 2021. Tilråb som 'voldtægtsapologet', 'victimblamer', 'racist' og 'transfob' huserede vanligt i kommentarsporet og indbakken på komikerens sociale medier.

Men selvom mange ville trække følehornene til sig, når der bliver kaldt til angreb fra folkedomstolen i den offentlige debat, så holdt Brian Mørk stand. Han nægtede at tække de manges anråb og skældsord.

Men ovenpå en undskyldning fra en af dem, der endte med at råbe allerhøjest på de sociale medier, har den shitstormsramte komiker fået et andet syn på tingene.

'Jeg vil gerne undskylde for de diskussioner, hvor det ikke er lykkedes mig at holde mig helt sober eller på måtten. Jeg har nogle gange svaret nogle ting, hvor jeg efterfølgende har tænkt: ‘Øv, der ville jeg ønske, at jeg bare havde taget the high road,' siger Brian Mørk til Zetland, der både har snakket med komikeren og Charlotte Birk, hvis oprindelige modsvar til Mørks kontroversielle tweet hurtigt tog fart på de sociale medier.

Brian Mørk (th.) afbilledet sammen med datteren, som oplevede at skulle stå på mål for sin fars åbenmundethed. Foto: Jonas Olufson

I artiklen løfter Brian Mørk sløret for, at han havde flere forskellige tilgange oppe at vende til den shitstorm, der ramte ham med flere tusind kilometer i timen. På bagkant ville han gerne have sagt noget andet, end han gjorde.

Men i situationen hvor han trykkede på opslagsaftrækkeren, tænkte han ikke yderligere over, hvad opslaget kunne have af efterspil. For det var egentlig ikke noget nyt, at komikeren luftede sin utilfredshed for sine Twitter-følgere.

Selvom tweetet ramte skævt for mange af dem, der læste komikerens reaktion på affæren, der endte med af fælde den tidligere folketingspolitiker Naser Khader, så gik efterspillet hårdt ud over Mørks levebrød som komiker, hans børn og hans mentale helbred.

