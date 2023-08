Shu–bi–fest med nostalgi ved bandets 50 års-fejring

Med tilføjelsen ’2.0’ er nye og gamle shubber klar til at hærge Danmark, som de har gjort før

Igennem årene har Shu–bi–dua spillet i Tivoli et utal af gange - den gang med Michael Bundesen og Michael Hardinger i spidsen. I år, hvor det gamle band kan fejre 50 års jubilæum – dog uden Bunden – sker det også i Tivoli til havens LørdagsHit d. 26. august.

Shu-bi-dua 2.0 underholdt lige med 'Danmarks-sangen' på Plænen. Michael Hardinger, Jørgen Thorup, Kim Dauggaard, Kasper Dauggaard, B-Joe, Flemming Olsen og peter Qvortrup Geisling. Foto: Linda Johansen

Michael Hardinger, Jørgen Thorup og Kim Dauggaard tegner de oprindelige drenge, og så er der suppleret med B–Joe, Kasper Dauggaard og Flemming Olsen.

Helt ekstraordinært har de også d. 26. fløjet en af grundlæggerne guitaristen, Paul Meyendorff, ind fra Canada, så han kan spille lidt med.

Uvist af hvilket grund har man blandt alle Shu–bi–dua–aficionado’er valgt Peter Qvortrup Geisling som vært for aftenen i Tivoli.

Selv tror han, at det er, fordi han er god til at spise alle de kiks, der kastes op på scenen under ’Hvalen Valborg’ – men forklaringen kan også være en anden:

– Nu er de fleste af drengene jo ved at nå den alder, hvor de skal til at indsende afføringsprøver, så set i det lys, er det nok klogt, at der er en læge til stede, griner han.

Shubberne med en hyggeversion af 'Hvalen Valborg'. Foto: Linda Johansen

’Shu–bi–dua 2.0’ , som bandet nu kalder sig, giver den gas med et opdateret version af de gamle shub-sange. De er gjort mere ’rockede’, og det mener Hardinger klæder materialet.

D. 26. august i Tivoli er Shu–bi–dua 2.0’s debut – og som sådan vil de fortsætte, for de gamle cirkusheste galoperer lystigt videre selv om alderspræsidenten, Hardinger, har nået de 75 år.