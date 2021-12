Sidney Lee: - Det er en sensation, når jeg ankommer

Realitystjernen Sidney Lee synes, det er fedest at feste på Fyn og i Jylland, for her føler han sig som Michael Jackson, og folk går med hans ord 'apeshit' over at se en kendt

Kontrasten er stor.

Et gråt industrikvarter er sjældent noget, der forbindes med hygge. Men i Glostrup er det anderledes.

Her gemmer sig en retro spille-arkade, og indenfor finder vi en mand, du måske troede, du havde glemt: Sidney Lee.

Omgivet af de utallige lysende Pac Man-maskiner, Tekken-terminalerne og til lyden af Darth Vaders tunge åndedræt går den rutinerede realitystjerne rundt og sætter rekorder - og i dagens anledning i selskab med Ekstra Bladet.

- Jeg kommer her hver torsdag, og jeg står som regel klar udenfor, når de åbner, siger Sidney Lee.

i 1999 deltog Sidney Lee i verdensmesterskabet i spillet 'Tekken 3', hvor han kom på en femteplads. Foto: Anthon Unger

Provinsen er bedst

Der er dog ikke altid tid til at game. Via sin profession som gæstebartender har Sidney Lee været land og rige rundt gennem årene.

Opturen er dog størst, når han arbejder på den vestlige side af Storebælt.

- Jeg synes, at Fyn er fedt - og Jylland især. Der er mange søde piger. De gør det på en anden måde, for det er lidt en sensation, når jeg ankommer. Man er Michael Jackson, siger Sidney Lee.

Han fortæller, at ud af de 600 jobs, han har haft gennem tiden, så har blot 15 af dem været på Sjælland.

- Mange af de kendte bor på Sjælland, så andre steder er de ikke vant til at se Sidney, og så laver de flyers og sådan. De går 'apeshit' (de går amok, red.).

Ekstra Bladets udsendte havde ingen chance, da Sidney viste sine imponerende tastetrykskombinationer i det klassiske fighter-spil 'Mortal Combat'. Foto: Anthon Unger

Søger ikke spotlight

Anledningen til interviewet - eller gamingsessionen, som det reelt udviklede sig til - er det kommende Reality Awards, som bliver afholdt i januar.

Sidney Lee har kun positive ord at sige om det berømte og berygtede prisuddelingsshow.

- Jeg har været med fra starten. Jeg synes, det er et fedt koncept. Jeg har været med til mange af de shows, efter at jeg startede for 14 år siden, og det er eksploderet med årene. Det er det vildeste, og jeg skal have det vildt, siger Sidney Lee.

Tidligere har han været vært for showet, men under normale omstændigheder plejer han ikke at søge spotlight, når Reality Awards løber af stablen.

- Jeg giver den gas, men jeg plejer at blive så fuld, så jeg plejer at hygge med dem, jeg sidder med. Jeg plejer ikke at headbange oppe på scenen.

Reality Awards løber af stablen 21. januar 2022. Showet kan følges helt eksklusivt live på ekstrabladet.dk