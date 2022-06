Sidney Lees kæreste i dyb sorg: Taler ud om sit store tab

Camilla var partner med den afdøde konge af reality helt op til hans tragiske død, og nu åbner hun endelig op over for Ekstra Bladet om savnet til sin kendte kæreste. Se videointerview her

- Jeg har det ikke så godt. Det er forfærdeligt. Jeg savner ham utroligt meget.

Sådan siger Camilla, der var kæreste med Sidney Lee helt op til hans død.

Parret var, da Sidney Lee endnu var i live, relativt hemmelighedsfulde omkring Camilla, som aldrig har delagtiggjort pressen i sit efternavn, hjemby eller alder, og hun og Sidney Lee udtalte sig heller aldrig om, præcis hvornår de blev kærester.

Men da Ekstra Bladet i december 2021 lavede et stort interview med Sidney Lee i Retroarkaden i Glostrup, præsenterede realitystjernen Camilla for første gang og kaldte hende for 'sin nye dame'.

Her gik hun da også modvilligt med til at stille op til et billede, og efterfølgende troppede parret op sammen til Reality Awards i marts i år.

Hidtil har Camilla, efter Sidney Lee døde 16. maj i år, ikke udtalt sig i medierne i forbindelse med sin kendte partners tragiske endeligt.

Men nu åbner hun lidt op.

For da Ekstra Bladet ved mindehøjtideligheden for Sidney Lee fredag eftermiddag, hvor Camilla sad sammen med Lees far og mor, forsigtigt spurgte, om hun mon ville give sin store kærlighed et par sidste ord med på vejen, takkede hun tøvende ja.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sidney Lee og hans kæreste Camilla i en spillearkade i Glostrup, hvor de ofte opholdt sig, når de da ikke spillede på spillemaskiner på Bakken, hvor de også mødtes første gang. Foto: Anthon Unger

Det er meget hårdt - men smukt

Hun er ikke i tvivl om, at Sidney Lee ville have været henrykt over at blive hyldet af sine venner, realitykollegaer og andet godtfolk:

- Det ville han have været glad for. Det er også derfor, jeg deltager, selv om det er meget, meget hårdt. Jeg synes, det er meget smukt, fortæller Camilla og bekræfter, at hun var blandt de få inviterede til begravelsen for to uger siden på Holmens Kirkegårds Kapel på Østerbro, hvor også anden halvleg af denne fredags mindehøjtidelighed foregik.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sidney Lee blev fredag mindet på en bar, hvor der i hans ånd blev drukket masser af ’Son of a bitch’-Cult Shakers. Det hele sluttede med vemodig højtidelighed ved gravstedet. Se sammendrag her

- Hvordan vil du huske ham - har du nogle minder om ham, der stikker ud?

- Jeg har mange. Jeg har rigtig mange minder om ham. Jeg ved ikke, hvad jeg skal nævne, men når vi gamede for eksempel. Hvor vi hørte vores heavy-musik.

- Var det heavy-musikken, der førte jer sammen, eller hvor mødtes I?

- Vi mødtes på Bakken. Vi havde mange fælles interesser. Blandt andet vores heavy-musik.

- Hvordan kommer man videre og kommer over sådan noget her. Hjælper det lidt, at folk til sådan noget her smiler og mindes ham i en god ånd?

- Det bliver jeg selvfølgelig glad for, men det er også en meget hård dag, for det gør også ondt. Men det er godt og dejligt at se, siger en sørgende Camilla, der altså desværre blev Sidney Lees sidste kæreste.

Det har hun foreviget ved at få lavet en tatovering på sin ene pegefinger, hvor der står 'Sidney'.

Selvom hun også var med, da kæresten blev stedt til hvile og kisten sænket i jorden, lagde hun endnu en blomst på graven i forbindelse med mindehøjtideligheden.

Det skete i overværelse af bl.a. realitystjernens venner, tv-kollegaer, samarbejdspartnere og pressen - mange af dem, der ikke var plads til, da familien og de øvrige nærmeste begravede Sidney Lee i stilhed.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Camilla (med ryggen til i gråt tøj siddende på hug) lægger blomster på sin afdøde kærestes grav. Foto: Ekstra Bladet

Havde det virkelig godt

Sidney Lee var da også meget glad for Camilla, fortalte han tilbage i marts, da han dukkede op til Reality Awards med den ellers pressesky kæreste under armen:

– Vi har det virkeligt godt sammen. Jeg har aldrig været sammen med en, jeg har det så godt med, lød det fra Sidney Lee ved den lejlighed.

Det på trods af, at Sidney Lee helt frem til 2020 gennem hele fire år var sammen med Mary-Ann Holm, som han forblev venner med helt frem til sin død.

Bruddet skete, fordi Sidney Lee med egne ord havde svært ved at finde sig til rette i et traditionelt parforhold.

Men han nåede ikke at nyde singlelivet særligt længe. Og i december 2021 uddybede Sidney Lee så, hvordan han faldt for Camilla:

- Jeg mødte hende ude på Bakken i Dyrehaven, og vi fik øjenkontakt. Jeg gik forbi hende, og så spurgte hendes datter, om hun måtte få et billede med mig.

- Vagten sagde, jeg ikke måtte gå ind, fordi jeg ikke bar mundbind, også selvom jeg var fritaget, og så kom hun hen og snakkede med mig, mindedes Sidney Lee - og glædede sig i samme moment over, at hun var 'ret hardcore' - som han selv - til at spille Mortal Combat.

En lang række venner, bekendte, realitykollegaer og familiemedlemmer var troppet op på Holmens Kirkegårds Kapel for at vise selvbruner-gøgleren den sidste respekt. Foto: Ekstra Bladet

