Sidste håb: Sådan får Robert Hansen fodlænke

Onsdag blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold. Ekstra Bladet var tilstede i retten. Hør hvordan han reagerede her

Det var med replikker som 'det er vel nok en pæn jakke, du har. Det er den pæneste, jeg har set hele aftenen' i filmene om Anja og Viktor, at Robert Hansen blev kendt som hele Danmarks Victor Knudsen.

Men trods den store succes som ungdomsskuespiller har livet i den grad budt på en række nedture og skandaler for Robert Hansen.

Og 9. august 2023 nåede Robert Hansens liv så et helt nyt lavpunkt.

Her blev den efterhånden fallerede skuespiller idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold mod sin ekskæreste, tv-personligheden Nynne Larsen. En dom, som Robert Hansen har valgt ikke at anke.

I stedet håber Robert Hansen på, at han kan afsone med en fodlænke.

- Vi har valgt ikke at anke. Alle skal videre i deres liv,og at skulle have en sag hængende over hovedet i et eller to år mere, det er for lang tid, og nu håber vi på, at han kan få en fodlænke, oplyste Erbil Kaya onsdag eftermiddag til Ekstra Bladet.

Robert Hansen fik succes, da han spillede Viktor Knudsen i filmene om Anja og Viktor. Foto: Morten Overgaard

Ingen stoffer eller alkohol

Ifølge Kriminalforsorgen er der en række betingelser, man skal opfylde, hvis man skal have fodlænke på frem for at ruske tremmer.

Under afsoningen må man blandt andet ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer, ligesom man også som udgangspunkt skal være i arbejde eller under uddannelse. Dette krav gælder dog ikke ved afsoning af fængsel i op til 30 dage.

Robert Hansen får dog rigtig svært ved at opfylde kravet om at være i arbejde, da han i retten oplyste, at han intet havde.

- Jeg lever af sygedagpenge, fortalte Robert Hansen i retten og understregede samtidig, at han sad økonomisk stramt i det.

Videre skal ens bolig være egnet til at kunne overvåges og kontrolles, hvis man skal have fodlænke. Ligesom Robert Hansen, hvis han bliver godkendt, som udgangspunkt også skal deltage i et kriminalitetsforebyggende program i Kriminalforsorgen.

Robert Hansen håber, at han kan afsone med en fodlænke. Foto: Mogens Flindt

Får Robert Hansen lov til at afsone med fodlænke, kan han se frem til at have den om anklen hele tiden. Hvis han tager den af, vil den udløse en alarm.

Før afsoningen begynder, aftaler man et såkaldt aktivitetsskema. Det bestemmer, hvornår man skal være hjemme, og hvornår man må forlade hjemmet til eksempelvis indkøb. Man kan få 'udetid' på dage, hvor man ikke har andre aktiviteter, fremgår det videre af Kriminalforsorgens hjemmeside.

Kriminalforsorgen kommer desuden på uanmeldt besøg i hjemmet flere gange om om ugen.

Robert Hansen er idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold mod sin daværende kæreste, Nynne Larsen. De to dannede par i et års tid. Her er de til premieren på 'Mit navn er Greta'. Foto: Peter Hauerbach

- Værste dage i mit liv

Realitypersonligheden Peter Birch har før haft fodlænke på. I 2012 fortalte han i et interview med Ekstra Bladet, at dagene med fodlænken havde været de værste dage i hans liv. Fodlænken havde nemlig begrænset ham både personligt såvel og i han arbejdsliv.

- Det har været svært at passe sit arbejde. Når man arbejder på en bar, er der nogle gange travlt, og det kan være svært at slippe det, man lige har i hænderne. Men det har jeg været nødt til, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

