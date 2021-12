Sidste interview: Har mistet synet

Selvom 104-årige Lise Nørgaard stadig er frisk, har hun nu givet sit sidste interview.

Det proklamerer hun over for journalist Cecilie Frøkjær i netop dette interview, som sendes på TV 2 mandag aften.

Her sætter Lise Nørgaard også ord på, hvad der fik hende til at træffe beslutningen om at flytte på plejehjem tidligere på året.

- Dét, der gjorde det, var jo, at jeg pludselig på få uger mistede synet. Jeg nåede at læse Kirsten Thorups mesterværk ('Indtil vanvid, indtil døden', red.), og så slukkede det ned, fortæller hun.

Derfor er den mangeårige journalist og manuskriptforfatter nu afhængig af gode venners hjælp, når hun skal holde sig orienteret i litteraturen eller skal ud at spise.

Det er blandt andet filosof og forfatter Vincent Hendricks, der kommer og læser højt for hende i hendes hjem på Else Mariehjemmet i Humlebæk, fortæller hun.

En festabe

Og det manglende syn begrænser da heller ikke Lise Nørgaard. Over for Cecilie Frøkjær udtrykker hun, at hun fortsat er en 'festabe'.

Lise Nørgaards barnebarn Camilla Hjælmhof har da også tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hendes mormor fortsat er en vaskeægte livsnyder.

– Hun nyder at have mennesker omkring sig, og så har hun rigtig mange venner, der ofte kommer forbi. Og nu kan de jo også invitere hende ud at spise. Det elsker hun, fortalte hun tidligere på året.

Interviewet med Lise Nørgaard, der har fået titlen 'Udvalgte detaljer fra et langt liv', sendes på TV 2 mandag klokken 20.55 og kan også ses på TV 2 Play.