Siger op: Det skal hun nu

Julie Kriegler har for nylig sagt sit job op, og nu løfter hun sløret for, hvad hun skal i fremtiden

I sidste uge meddelte Julie Kriegler, der er kendt fra 'Bachelorette', at hun havde valgt at opsige sit job som markedsøkonom, efter at hun medvirkede i TV 2-succesen.

'Jeg har over en længere periode gået og ikke været glad det sted, jeg brugte halvdelen af mine vågne timer. Mit job. Så jeg har simpelthen valgt at sige op i sidste uge uden at have et nyt eller et andet job,' skrev hun i den forbindelse på Instagram.

Nu løfter hun sløret for, hvad hun skal i den nærmeste fremtid.

Julie Kriegler har nemlig besluttet sig for at tage en længere rejse - nærmere bestemt til Asien, hvor hun skal være i seks uger.



'Jeg har i nogle år drømt om at rejse ud at se verden på en anden måde end de klassiske sommerferie- og storbyture, men der har været så meget andet, jeg lige skulle. Og nu synes jeg bare, at det passer helt vildt godt ind i mit liv lige nu, så hvorfor ikke?', skriver hun i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Rejsen er booket, bestilt og betalt, og jeg rejser til Asien i starten af oktober. En uges tid efter at jeg har haft sidste arbejdsdag på mit job', lyder det videre.

Slutter af i Japan

I opslaget fortæller Julie Kriegler, at hun kommer til at starte på Bali, hvorefter hun vil besøge Vietnam og til slut Japan.

'Og til sidst slutter jeg af i Japan, som er et land, jeg altid har drømt om at komme til - fordi jeg har en forestilling om, at det er så anderledes fra alt, hvad man kender til, og så smukt på samme tid. Jeg glæder mig heeeelt vildt til at komme afsted og opleve Asien og få en masse pissefede oplevelser med mig i bagagen', skriver hun videre.

Julie Kriegler håbede at finde kærligheden i Mexico, hvor hun var en af to bachelorettes. I programmet havde hun god kemi med bejleren Mads, men kærligheden varede ikke ved, da de kom hjem til Danmark.

Hvad Julie Kriegler skal arbejde med, nu hvor hun har sagt sit job op, er endnu uvist.

Men mon ikke hun kan tjene lidt håndører på sin Instagram-profil, hvor hun nu har over 100.000 følgere. Læs her om, hvor meget de danske instagram-stjerner tjener.