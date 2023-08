Siger op: Færdig på DR

Hun er kendt fra programmer som 'Line Kirsten Giftekniv', 'Tabu' og 'Go' Morgen P3'

Men nu er det slut.

Line Kirsten har efter 7,5 år sagt op på P3. Udmeldingen kommer, efter hun i en periode har været sygemeldt med stress.

'Jeg har sagt op på P3. Efter 7,5 år på DR er det blevet tid til noget nyt. Det føles skræmmende, lettende, rigtigt og spændende' skriver Line Kirsten i et længere opslag på Instagram, der fortsætter:

'Men det har selvsagt ikke været nogen nem beslutning, og det niver i hjertet at sige ciao for now til mit første voksenarbejde, mine helt igennem vidunderlige og dygtige kollegaer og ikke mindst P3’s lyttere. Det var ikke drømmen, at det skulle ske i kølvandet på en sygemelding, og det gør heller ikke situationen nemmere, men alting kan ikke være dreamy hele tiden'.'

Sygemeldt

7. august skulle Line Kirsten være vendt tilbage til mikrofonen på P3, men netop grundet sin sygemelding var det ikke muligt, skrev Line Kirsten dengang på Instagram.

'Jeg skulle have startet arbejde i dag, men sådan blev det ikke. Jeg er stadig sygemeldt med stress. Det har jeg ikke råbt vanvittigt højt om herinde, fordi det er ret overvældende og skræmmende at være i', skriver Line Kirsten og fortæller, at hun nu har taget mod til at tale højt om det', skrev hun dengang i et længere opslag på det sociale medie.

Hvad fremtiden byder på for DR-værten oplyser hun ikke, men på Instagram skriver hun, at 'kaldenderen er åben for nye, gode projekter', selvom hun har 'gode ting i støbeskeen'.

P3 har indenfor et år mistet flere af deres populære værter. Også Maria Fantino, der skal til TV 2, og hendes makker, Christian Bonde, har sagt op.