Siger op som køkkenchef: Nu skal hun være mor

Kendis-kokken Dak Wichangoen, der er vært i den nye sæson af 'Masterchef', rykker de københavnske teltpæle op og flytter til Aarhus.

Nu flytter hun ind med sin kæreste få dage inden, de skal være forældre til deres første barn.

- Vi har været sammen i fire år, men vi har boet hver for sig indtil nu, fortæller Dak Wichangoen til Ekstra Bladet. Hun har siden 2017 dannet par med Anders Gjørtler Jensen, som er administrerende direktør på Mads Vads danskeskole i Aarhus. De lærte hinanden at kende, da Dak deltog i 'Vild med dans'.

Dak og dansepartner Thomas Evers Poulsen nåede langt, men måtte forlade programmet kort før finalen.

- Der er måske nogen, der synes, at det er lidt skørt, at vi flytter sammen, kort før vi bliver forældre, men nu må vi se, lyder det optimistisk fra Dak.

Gravid kendis-kok: - Det er god timing

Det er ikke bekymringerne om, hvem der skal gå ned med skraldet eller sætte vasketøjet over, som fylder i parrets liv lige nu.

Dak Wichangoen har nemlig allerede termin lørdag, hvor parret venter sig en lille pige.

- Jeg starter bare et helt nyt kapitel i mit liv - eller nok nærmere en helt ny bog, kan man sige. Sådan fortæller Dak om sit nye liv i Aarhus, sin kommende status som mor og, at hun har opsagt sin stilling som køkkenchef på Michelin-restauranten Kiin Kiin i København.

Kan ikke begge dele

Det var en stor beslutning for kendis-kokken at sige op, men hun mente, at det var nødvendigt, når hun snart kan skrive mor på cv'et

- De, som kender mig godt, ved, at jeg går ind til de ting, jeg laver, med 350 procent. Om det er mit job eller om det er titlen som mor. Det er den måde, jeg arbejder på, så jeg kan ikke begge ting lige nu. Jeg elsker at være i restauranten og være sammen med gæsterne, men det kan jeg ikke gøre nu, når jeg skal have et barn. Så jeg ville føle, at jeg svigtede begge dele og få dårlig samvittighed, sådan fortæller Dak om grunden til, at hun valgte at trække stikket.

Jeg har glædet mig så længe

Hun kommer ikke til at have meget tid til sig selv på trods af, at hun har sagt sit job op.

- Jeg glæder mig så meget til bare at være mor. Jeg har glædet mig så længe. Det er et ønske, jeg har haft i lang tid. Jeg er 34 år, så det er også på tide. Så jeg ser bare så meget frem til at lære min lille ufødte datter at kende og bare være i det.

Skuffer fans: Det var en aprilsnar

Hvad den lille ny skal hedde, er endnu uvist.

- Det skal helst være et navn, som begge familie kan udtale. Jeg har familie i Thailand, så det må heller ikke blive for dansk og det må heller ikke blive for specielt og internationalt, så vi leger med lidt forskelligt.

