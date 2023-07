Siger stop: Modtager 'forfærdelige' billeder

Den danske influencer Mascha Vang modtager så mange billeder af mishandlede dyr, at hun har måttet sige fra over for det

Mascha Vang kommer med en klar melding: Stop det.

Det handler om, at hun hver eneste dag modtager mange billeder af 'forfærdelige ting' fra sine følgere, og nu beder hun dem om at lade være med at sende disse billeder, fordi det påvirker hende psykisk, lyder det.

Meldingen kommer hun med i en story på Instagram.

'I skal være søde at stoppe med at sende mig billeder af vanrøgtede og mishandlede dyr. Jeg får mange henvendelser hver eneste dag og kunne have en profil udelukkende til forfærdelige ting. Men det har jeg ikke og (jeg, red.) ønsker ikke at dele det.'

'Min psyke er ikke til at blive ufrivilligt eksponeret for den slags konstant. Det betyder ikke, at jeg er ligeglad, det betyder, at jeg selv opsøger den slags, hvis og når jeg ønsker det. Tak', skriver hun i sin story.

Mascha Vang arbejder som influencer, og hun har over 238.000 følgere på Instagram. En influencer af den størrelse modtager mange henvendelser dagligt, og for Mascha Vang handler de altså åbenbart ofte om mishandlede dyr.

Det kan måske skyldes, at hun ofte deler billeder og videoer af sig selv i stalden med sine heste.

