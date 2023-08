Sigtet for vanvidskørsel: Bilen er beslaglagt

60-årige Dennis Knudsens liv er blevet besværligt, efter alene-faderen til tre små børn i slutningen af juli gik amok på kajen i Aarhus, da han forsøgte at komme med ombord på Molslinjen.

Det er ugebladet Her & Nu, der skriver, at Knudsens bil er konfiskeret, og hans kørekort taget.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kendisfrisørens advokat, Mette Grith Stage, at Dennis Knudsens Audi Q7 ikke holder hjemme i garagen, og at han ikke må køre bil.

Hans Audi er dog ikke konfiskeret, eftersom sagen endnu ikke har været for retten.

- Den er beslaglagt, som er et foreløbigt retsskridt, mens politi og anklagemyndighed vurderer sagen. Det er helt sædvanlig praksis i forbindelse med de paragraffer, Dennis er sigtet efter, siger Mette Grith Stage til Ekstra Bladet og fortæller, at det er den bestemmelse i loven, der populært bliver kaldt 'vanvidskørsel', han er sigtet efter.

Beklager opførsel

Hun bekræfter desuden, at Dennis Knudsen ikke har noget kørekort for tiden. Det er inddraget administrativt, hvilket også er sædvanlig praksis.

- Den beslutning har vi taget til efterretning. Altså har vi accepteret, at politiet skal have lov til at vurdere sagen ordentligt, siger advokaten og fortsætter.

- Min klient beklager fortsat dybt sin opførsel og har fuld forståelse for, at den har konsekvenser i forhold til bil og kørekort.

Østjyllands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at sagen er under efterforskning.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Dennis Knudsen, der ikke ønsker at udtale sig mere i sagen fra juli, hvor han med tre sultne børn på bagsædet kom få minutter for sent til check-in på Molslinjen.

Dennis Knudsen er alenefar til tre mindre børn. Foto: Per Rasmussen

Selvom han tryglede om at blive lukket ind på Kombardoekspressen, var der ingen kære mor. Derfor gik han uforstående hen til billetkontoret på havnen for at få et alvorsord med Kombardo-personalet.

Her fik Knudsen, hvad han selv kalder en 'nedsmeltning'.

Klik her for den udpenslede version af hele optrinnnet og læs, hvorfor Dennis Knudsen mistede besindelsen.

Nedsmeltningen førte til en smadret bom og en ansat, der måtte undvige en vildfarende Dennis Knudsen, der forsøgte at komme ombord på færgen, selvom han gentagne gange havde fået et nej.

Dennis Knudsen har flere gange undskyldt for sin opførsel, som han er dybt ulykkelig over.