Sigurd Barrett sender appel til hele den danske befolkning

Lige for tiden turnerer musiker Sigurd Barrett land og rige rundt med sin teaterforestilling 'Sigurds sange om naturvidenskab', men nu har en alvorlig udfordring meldt sig.

For bilen, hvor hele teaterforestilling er i, er blevet ståjlet. Det skriver Barrett i et opslag på Facebook, hvor han beder om hjælp til at finde bilen.

- Jeg er i chok og helt vildt ked af, at nogen kunne finde på det. Mange af tingene har ikke værdi for andre end os, så det er virkelig meningsløst, uddyber Sigurd Barrett over for Ekstra Bladet.

- Jeg appellerer til hele det danske folk om at holde øje med den, fortsætter han.

I opslaget, der er skrevet søndag formiddag, fremgår det, at bilen ikke er blevet set siden lørdag aften omkring klokken 21.

Og Sigurd Barret og holdet bag er oppe imod tiden. For allerede senere i dag venter en ny forestilling.

- Vi spillede i går ude i Hørsholm, og i dag skal vi spille i Herlev klokken 15, fortæller Barrett, der dog kommer til at gennemføre forestillingen I Herlev, selv hvis bilen ikke dukker op

- Vi kommer til at gøre det alligevel, Vi er ikke så nemme at slå ud, lyder det fra en meget chokeret Sigurd Barret, der fortæller, at bilen er fyldt med deres kostumer, musikudstyr og nogle projektorer.

Finder man bilen, så er der en dusør at hente, fortæller Barret videre til Ekstra Bladet.

