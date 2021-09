Silas Holst afslører: Jeg har drømt om Lise i otte år

At danseren Silas Holst, 38, er til mænd, har han aldrig lagt skjul på. Hvilket dog ikke forhindrer ham i - rent professionelt - at drømme om specifikke kvinder.

I årevis har han håbet på, at tv-vært Lise Rønne, 42, ville træde ind ad døren til hans øvelokale, når sæsonens ny-dansere i 'Vild med dans' bliver matchet med de professionelle dansere.

Nu er det sket. Foto: Jonas Olufson

I år skete det så. Silas fik sit drømme-match.

- Jeg har i otte år drømt om at lære Lise at kende og om at lære hende af danse, siger Silas, der hele tre gange er strøget til tops i dansedysten med sine skiftende ny-dansere, har nu fået sin drømmepartner.

Og kemien mellem lærer og elev er tilsyneladende til topkarakter. Der er masser af pjat og latter i luften, da Ekstra Bladet taler med parret..

- Det var godt, at jeg blev spurgt i år. Jeg føler, at jeg lige nu har luft i livet. Jeg havde virkelig lyst til at være med og tænkte 'why not?'. Det er jo ikke farligt, siger Lise.

Begge erklærer nærmest i kor, at 'det er så hyggeligt'.

- Vi føler, at vi har en hurra-oplevelse, siger Silas.

I øjeblikket står den på vals fem timer om dagen.

- I hygger jer og griner sammen, men hvordan går det med danse-trinnene?

- Lise er overraskende dygtig, siger han, og hun afbryder:

Ømme stænger

- Man får godt nok ømme stænger af det. Det er virkelig fysisk hårdt, men det gør mig så glad. Jeg elsker at danse til fest og hjemme i stuen, men før jeg mødte Silas, kunne jeg ingen dansetrin. Og nu elsker jeg at trække i træningstøjet hver morgen.

- Men de store kjoler, der kommer frem, når selve konkurrencen begynder, lokker vel også?

- Dem tænker jeg egentlig ikke på. I bund og grund er jeg en joggingbuks- og sneakers-pige, siger Lise.

- Hvor langt tror I, at I kommer?

- Det har jeg intet bud på. Man kan ikke danse med en konkurrence i baghovedet. Lige nu nyder jeg bare det hele, siger hun, og Silas tilføjer:

- Vi følger stille og roligt den plan, jeg har i hovedet.

Her er parrene til 'Vild med dans' 2021 Micki Cheng og Jenna Bagge Macha Vang og Thomas Evers Poulsen Pernille Blume og Morten Kjeldgaard Abdi Ulad og Malene Østergaard Michelle Kristensen og Mads Vad Jannie Faurschou og Martin Parnov Reichardt Jimilian og Asta Björk 'Lakserytteren' Rasmus Kolbe og Mille Funk Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt Vis mere Vis mindre

