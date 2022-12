Silas Holst: - Det skal være perfekt

2022 går på hæld, og det er tid til de årlige nytårsforsætter. Måske vil du spise mindre sukker, dyrke mere motion eller blive bedre til at vande dine planter.

Men står det til danser og skuespiller Silas Holst, er det noget værre sludder.

- Jeg tror ikke så meget på nytårsforsæt. Det bliver bare en skuffelse, for man kan jo alligevel ikke holde det mere end fire dage. Man er ikke rigtigt motiveret, bare fordi det hedder 1. januar, siger han.

Silas Holst og Nicolai Schwartz er blevet gift i år

Det er et alt for stort forventningspres at lægge på sig selv, at man skal begynde den første dag i året, siger han.

Er ikke en kontrolfreak

Han har i stedet en anden strategi, som han bruger i sit eget liv, når der er noget, han vil ændre.

Annonce:

- Du skal gøre det, når det lige falder dig ind. For mig virker det bedst at sige: Nu er det onsdag, så nu gør jeg det bare!, siger Silas Holst og smækker hænderne sammen.

- Så er vi i gang, og pludselig er det fredag. Vi har allerede været i gang i to dage, og så kan vi lige så godt holde fast i det, siger han.

Det er sådan, Silas Holst går til livet. Han har ikke brug for at have kontrol over tingene.

- Lad os bare gøre et eller andet. Beslutningerne er ikke særlig velforberedte i mit liv. I mit privatliv er jeg på ingen måde kontrolfreak, siger han.

Det skal være perfekt

Men der er alligevel en klar skillelinje. Private Silas og professionelle Silas går meget forskelligt til værks.

- Når jeg optræder, vil jeg have en finger med i spillet i alle detaljer. Dér er jeg en enorm kontrolfreak, for jeg vil gerne have, at det æstetiske er ordentligt. Og det skal ikke bare være ordentligt, det skal være perfekt, lyder det.

Annonce:

Silas Holst fik sit gennembrud med TV 2-programmet 'Vild med dans', hvor professionelle dansere skal lære amatører at begå sig på dansegulvet.

Han har vundet programmet tre gange, men er også garvet musicalstjerne. Han har medvirket i 'Dirty Dancing', 'Saturday Night Live' og senest 'Kinky Boots'.

- For mig skal det sidde lige i skabet hver aften, når jeg går på scenen. Jeg ville hade mig selv, hvis jeg holdt igen med kræfterne. Så jeg investerer jo også meget i det, siger Silas Holst.

Når han er så involveret i sit arbejde, har han også brug for at lade op, når han har fri.

- Når klokken ringer ud, er jeg ligeglad og følger bare med strømmen. Så er det min familie, mine børn og min mand, der bestemmer, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.