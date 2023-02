Silas Holst i chok over dødsfald: - Hun var en ener

Britt Bendixen er død efter kort tids sygdom.

Nyheden kom som et chok for mange. En af dem er den mangeårige 'Vild med dans'-deltager Silas Holst, der mindes hende på Instagram.

'Britt … jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er i chok med tårerne trillende ned ad kinderne! At verden skal undvære din livskraft og dig er ubærligt. Øv for pokker!!! Tanker til alle i dit tætte liv,' skriver Silas Holst på Instagram.

Da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen, er det en tydeligt chokeret Silas Holst. Han fortæller, at han kun lige havde set nyheden, da BT skrev om dødsfaldet.

- Jeg er bare i chok. Det havde jeg ikke lige set komme. På en eller måde havde man bare regnet med, at hun aldrig skulle dø. Hun er sådan en institution og har altid været der. Helt fra jeg startede med at danse som toårig, siger danseren, der ikke kender årsagen til dødsfaldet.

Det er et stykke tid siden, han sidst så hende, men det er ikke så længe siden, han talte med hende, hvor hun virkede til at have det fint, siger Silas og sætter nogle ord på, hvordan han vil huske hende:

- Jeg vil huske hende som ener, man håbede, at man aldrig skulle undvære. Jeg har i lang tid frygtet den dag, hun ikke var her mere, og det er så i dag. Hun var vanvittig fordomsfri og havde ingen fordomme over for nogen, siger han.

Britt Bendixen var i årevis at finde ved dommerbordet i 'Vild med dans'. Blandt andre med Marianne Eihilt og Anne Laxholm ved sin side i 2021, da hun vendte tilbage til en sidste tørn. Foto: Jonathan Damslund

I adskillige år var Britt Bendixen fast inventar ved dommerbordet i 'Vild med dans'. I 2019 afløste Marianne Eihilt Bendixen ved bordet, da en større operation i hjertet tvang Britt Bendixen til at melde afbud.

Og netop Marianne Eihilt kalder Britt Bendixens død for 'et stort tab'.

- Det er et stort tab. Hun var et fantastisk menneske. Det er helt mærkeligt at snakke om hende i datid, siger Eihilt til Ekstra Bladet, hvortil hun videre fortæller, at dødsfaldet kom som et stort chok for hende.

- Hun har jo arbejdet til det sidste. Hun var enormt ung af sind. Det føles alt for tidligt. Jeg havde slet ikke set den komme, fortæller Marianne Eihilt.

- Jeg vil huske hende som et enormt kærligt, omsorgsfuld og omfavnede menneske.

Også Anne Laxholm mindes sin kollega gennem mange år.

- Jeg kommer til at savne hende, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Britt Bendixen blev 81 år gammel.