Silas Holst i lykkerus: Søn scorer filmrolle

Danser, skuespiller og musicalstjerne Silas Holst er en glad mand.

På sin Instagram-profil beretter han om, at endnu en showman er født i familien Holst.

Tidligere på måneden var sønnen Bob til casting på en rolle, som han selv var sikker på at at få. Og nu er der så kommer svar på den prøve, han aflagde, lyder det begejstrede budskab på Silas Holsts profil:

'Det kan betale sig at være optimist! Han fik sgu rollen!!! Tillykke elskede Bob! Der er intet der rigtig stopper dig min skat!'.

Til Ekstra Bladet forklarer Silas Holst, at der er tale om rolle i en afgangsfilm på filmskolen, den seksårige Bob nu kan se frem til at give sig i kast med.

Han er dog ikke ekstra glad, bare fordi sønnike nu har bevæget sig ind på samme domæne, han selv arbejder professionelt med.

Annonce:

- Jeg er glad, når bare han har succes med noget. Jeg bliver lige så glad, når han scorer et mål i en fodboldkamp. Jeg bliver bare så stolt, når jeg ser mine børn lykkes.

Silas Holst er også bevidst om, at underholdningsindustrien kan være et barsk sted for både børn og voksne. Men i dette tilfælde ser han ingen grund til bekymring.

- Jeg synes, denne her rolle passer perfekt, fordi han skal spille et børnehavebarn. Havde det været en rolle, hvor han spillede et barn, der bliver slået, skulle vi nok lige gøre os nogle tanker. Og det er nok også meget fint, at det ikke er en rolle, hvor han ender med at blive så eksponeret i så ung en alder, siger han og fortsætter:

- Men hvis han brænder for det, så vil jeg bakke ham op. Mine børn skal lave det, de har lyst til.