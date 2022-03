Silas Holst i opråb: Det skal man undgå

Musicalstjernen og danseren mener, at man skal lade være med overhovedet at kommentere andre folks udseende og vægt, og så har han en teori om, at visse folk faktisk misforstår, hvad en kompliment er

'Du ligner en kz-fange', 'du var pænere før' og 'det er ikke meget mand, der er tilbage'.

Det er blot nogle af de hadbeskeder, Silas Holst for nylig delte i et opslag på Instagram, hvor han delagtiggjorde sine følgere i, hvad han må finde sig i på næsten daglig basis.

Nærværende eksempel skyldtes, at Silas Holst er mere fit end nogensinde - ja, faktisk tenderende til det meget tynde - grundet hans rolle i musicalen 'Kinky Boots'.

Kiloene er simpelthen raslet af ham i forbindelse med rollen, og han har ikke været nærig med at vise billeder af sin afpillede krop på sociale medier.

Det fik altså visse ondsindede folk til tasterne, og kommentarerne kommer fortsat, fortæller Silas Holst, da vi møder ham til premiere på 'Klienten' i Imperial i København.

Samtidig har han sin egen teori om, at folk nogle gange misforstår, hvad en kompliment egentlig er.

- Lidt er der vel altid. Så ja, der er stadig hadbeskeder. Jeg tror dog, der er mange, som mener det positivt, når de siger, at 'nu må du ikke blive tyndere'. Jeg tror, at der er mange, som synes, at det er en kompliment at sige 'nu er du for tynd', men det er jo ikke som sådan en kompliment. Man skal bare generelt undgå at kommentere folks udseende og vægt - så er man kommet langt, vil jeg sige, fortæller Silas Holst.

- Vænner man sige nogensinde til det?

- Det gør lige ondt hver gang, men det triste er jo, at man stille og roligt vænner sig til det - det er jo i sandhed det triste. Man skal altid råbe vagt i gevær, når man synes, at noget er uretfærdigt, har jeg lært hjemmefra, så det prøver jeg da at minde mig selv om engang i mellem.

Har hans ryg

Også Silas Holsts kommende mand, den tidligere realitydeltager Nicolai Schwartz, som selv har fået mange hadbeskeder gennem tiden fra nær og fjern, er påvirket af kærestens oplevelser.

- Jeg vil sige, at det hverken er fedt at modtage dem selv eller se sin kommende mand få dem. Jeg synes ikke, man skal sende sådan noget, for man skal tale og skrive pænt til hinanden, og hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man holde mund. Så nej, jeg synes ikke, det er rart, men Silas klarer det godt og har været i gamet i mange år. Jeg har hans ryg og støtter ham alt, hvad jeg kan, men han har selv styr på det.

Nicolai Schwartz og Silas Holst har hinandens ryg, når folk bliver ondsindede. Foto: Linda Johansen

Bryllupsklokker

Der er ikke så frygteligt lang tid til, at parret gifter sig ved et bryllup, som de egentlig selv nedtoner, men som rent faktisk har en ret stor gæsteliste.

- Der er jo snart fire måneder til, og vi er i fuld gang, men vi har ikke helt styr på det endnu. Vi har sendt invitationerne ud. Vi har inviteret 120 personer. Det bliver intimt og småt, selv om 120 måske ikke lige er småt, men bare når vi er den nærmeste familie samlet til spaghetti bolognese derhjemme, så er vi jo 22 rundt om bordet, griner Nicolai.

- Det er 120 gode mennesker, så hvis alle kan, bliver det skidehyggeligt, supplerer Silas.

- Har I øvet jer på noget brudevals, Silas?

- Jeg vil vove den påstand, at jeg kan den godt. Det kan jeg faktisk godt. Jeg ved faktisk ikke, om vi skal danse den - så langt er vi ikke nået endnu.

- Nu var det ikke så meget møntet på dig, men på Nicolai, ha-ha?

- Det kan være, jeg kan få nogle private øvetimer. Jeg har jo ikke prøvet det før, slutter Nicolai Schwartz med et smil.