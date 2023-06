Silas Holst scorer nyt job

Den professionelle danser og musicalperformer Silas Holst kan fra næste år også skrive skuespiller i Cirkusrevyen på sit cv.

I et opslag på Facebook løfter Silas Holst sløret for, at han i 2024 bliver en del af det hold, der skal lave den traditionsrige revy.

'For noget tid siden lavede jeg et opslag om vilde nyheder, der var gået i opfyldelse. I dag må det siges højt!! Jeg er blevet spurgt, om jeg vil spille med i Cirkusrevyen 2024 - øhhhh, JA TAK!! KÆMPE JA TAK!!! Er flyvende!!!! Og glæder mig helt sindssygt!!', skriver en jublende lykkelig Silas Holst i opslaget efterfulgt af en hjerte-emoji.

Til Ekstra Bladet skriver Silas Holst, at han glæder sig 'helt vanvittigt' til at prøve kræfter med revyen.

'Det er en vild tanke at stå på samme scene, som kæmpe stjerner gennem årene har stået på. Der er mange traditioner og følelser forbundet med den revy. Og det er en ære at få lov at prøve at byde ind på alt det', skriver han i en sms.

Med på holdet er desuden Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Niels Ellegaard, Pernille Schrøder og Henrik Lykkegaard, fremgår det af Silas Holsts opslag.

Blev for meget

Silas Holst er især kendt fra sin tid som professionel danser i 'Vild med dans'. Han stoppede dog i programmet efter sæsonen i 2021, hvor han dansede med Lise Rønne.

Til Ekstra Bladet fortalte han dengang, at det blandt andet skyldtes den grove tone i kommentarer på nettet.

- Der er mange årsager og begrundelser i det. Men tonen og den måde, man bliver talt til, er da klart en del af det. Det fjerner noget af det sjove i det, sagde han dengang.

Foruden 'Vild med dans' har 40-årige Silas Holst spillet med i et hav af musicaler, herunder 'Grease', 'Kinky Boots' og 'Dirty Dancing'.

Han har tidligere medvirket i revyen Rottefælden i Svendborg, ligesom han også har danset for Cirkusrevyen.