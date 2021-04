Silas Holst springer ud som dragqueen

I tårnhøje stiletter spiller danser og skuespiller Silas Holst en af hovedpersonerne, når hitmusicalen 'Kinky Boots' får dansk premiere.

Med musik og sange af 80'er-ikonet Cyndi Lauper, som står bag megahittene 'Girls Just Wanna Have Fun', 'True Colors' og 'Time After Time', kan forestillingen opleves på Det Ny Teater til februar næste år.

Det annoncerer Det Ny Teater i en pressemeddelelse.

'Kinky Boots' er baseret på en virkelig historie, som blev filmatiseret i 2005.

Historien handler om Charlie, som er arving til sin families skofabrik.

Mens han prøver at redde den skrantende økonomi, møder han Lola - spillet af Silas Holst - som er dragqueen og natklubejer, og hans entourage af dansere kaldet 'Angels'.

Silas Holst er især kendt fra 'Vild med dans'. Foto: TV3 / Janus Nielsen

Sammen beslutter de sig for at producere 'kinky boots' - glitrende og meget højhælede sko til mænd.

'Skøn livsbekræftende'

Det Ny Teater kalder selv fortællingen for 'en ægte feelgood-musical om venskab, kærlighed og tårnhøje hæle'.

- 'Kinky Boots' er en skøn livsbekræftende og opløftende fortælling om at skifte - ikke bare sko - men livsfilosofi for at skabe noget unikt sammen, lyder det.

Ud over Silas Holst, der spiller Lola, er også blandt andre Lars Mølsted, Camille Cathrine Rommedahl, Monica Isa Andersen og Rasmus Fruergaard på rollelisten.

Forestillingen havde verdenspremiere i 2013 på Broadway.

Efterfølgende fik den 13 nomineringer samme år til musicalprisuddelingen Tony Awards.

Musicalen endte med at hive seks af priserne hjem.

'Kinky Boots' kan opleves for første gang i Danmark på Det Ny Teater på Vesterbro i København fra februar 2022.

