Michelle Kristensen kommer nu med en indtrængende bøn til alle sine følgere på Instagram for at få flest mulige til at anmelde en falsk profil i hendes navn

- Det er sindssygt frustrerende, og jeg føler, at min person er blevet stjålet fra mig. Det er virkelig ubehageligt, siger Michelle Kristensen om en instagramprofil, der udgiver sig for at være hende.

Den kendte ernæringsekspert har da også straks anmeldt profilen for at få den lukket ned, dog uden held. Derfor opfordrer hun nu sine 122.000 følgere på Instagram om at gøre det samme, i håb om at det vil gøre en forskel.

- Jeg håber, at jo flere mennesker der anmelder den, jo mere vil det gå op for Instagram, at det er en falsk profil. Det er så frustrerende, at Instagram er ligeglad med, om jeg anmelder den, selvom det er mig, der har et verificeringsmærke på min profil, som bekræfter min identitet, uddyber hun.



Betyder meget

37-årige Kristensen er tydeligt berørt af identitetstyveriet på det sociale medie, som hun er overbevist om kan skade hendes ry og virksomhed, hvis hun ikke får det stoppet.

- Jeg er meget opmærksom på den rolle, jeg har i sundhedsbranchen, så derfor gør det mig nervøs, at der er en profil i mit navn, hvor der måske bliver lavet opslag i forhold til sundhedsmæssige råd, der er noget lort. Eller hvis vedkommende laver reklame for et møgbrand. Hele mit ry er på spil her, påpeger hun.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Michelle Kristensens Iinstagramprofil betyder meget for hende og fylder en hel del i hverdagen, og derfor er hun skræmt over, hvor lidt kontrol hun har med situationen.

- Det fortæller noget om, hvor skræmmende stærk de sociale medier er på mange punkter. Vi tror, at vi har kontrol over tingene, men i bund og grund har vi det faktisk ikke. Det er Instagram, der styrer det hele, og vi er små myrer, siger hun og sukker.

