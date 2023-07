Single: Dansk tv-kendis aflyser bryllup

I denne weekend skulle bryllupsklokkerne have ringet for tv-kendissen Melissa Nielsen, der blandt andet har medvirket i 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen'.

Men i stedet for bryllupsfest kan hun nu kalde sig single.

Det afslører hun selv på sin Instagram-profil.

Brylluppet mellem hende og kæresten blev nemlig aflyst tilbage i december, og de to gik hver til sit.

'Du kan ikke planlægge din fremtid. For faktisk i dag 12.30 (lørdag, red.) skulle jeg have været gået op ad kirkegulvet for at gi' mit ja, men fremtiden ville noget andet, og tilbage i december valgte jeg af aflyse brylluppet', skriver hun i opslaget og fortsætter med at uddybe mere om grunden til, at det endte sådan.

'I dag ser jeg på det hele med et smil på læben og har heldigvis ikke fortrudt mit valg: Nogle gange finder man bare ud af, at man måske ikke er sådan et godt match, som man gik og troede. Men jeg ønsker ham alt held og lykke', lyder det videre i opslaget.

Melissa Nielsen medvirkede i 'Paradise Hotel' sammen med Peter Bich - også kaldet 'Ulven Peter'. De var med tilbage i 2010. Foto: Privat

Ser på det hele med et smil

Til Ekstra Bladet fortæller Melissa Nielsen, at hun i dag har det fint med, at det ikke blev til et bryllup mellem hende og ekskæresten.

- Jeg har det fint med min beslutning. Beslutningen tog jeg jo tilbage i december. Der var selvfølgelig en del ting, man skulle tænke igennem inden, men i dag er jeg rigtig glad for min beslutning, siger hun.

Efter brylluppet blev aflyst, fik Melissa Nielsen travlt med at aflyse blandt andet kirke og location.

- Heldigvis er der ingen udgifter, når man aflyser et halvt år inden, lyder det fra tv-kendissen.

Hun fortæller, at tiden efter brylluppet ellers er blevet brugt på at nyde tiden med hendes børn og at finde tilbage til sig selv.

- Jeg har nu haft en masse tid til at finde mig selv. Det skal jo også lige siges, at vi havde prøvet en masse ting (for at få det til at fungere, red.), inden man tager sådan et valg, siger hun og tilføjer:

- Men efter det har jeg brugt min tid på mine børn og prøvet at finde mig selv igen. Det er jo ikke bare let, men jeg vil hellere ikke blive gift for at blive gift. Og mon ikke der nok skal komme en mand ind i billedet på et tidspunkt, siger hun og fortæller, at hun da også har datet lidt siden bruddet fra ekskæresten.

Hun har dog ikke fundet kærligheden på ny endnu.