Ditte Julie Jensen slår fast, at forholdet til Joakim Skak er fuldstændig slut, og at hun nyder livet som single

I juni fortalte iværksætter og tidligere 'Bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen, at hun og kæresten Joakim Skak var gået fra hinanden.

På daværende tidspunkt håbede Ditte Julie Jensen dog, at de to måske ville finde melodien igen, men da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Zulu Comedy Galla torsdag aften, slog hun fast, at forholdet er endegyldigt slut, og at alt håb for, at de finder sammen igen, er slukket.

- Det er helt slut. Det har det været længe, siger hun og fortsætter:

- Det er ikke noget, jeg har ønsket at snakke højt om. Jeg skulle lige sådan advisere mine børn i det, og det skulle lige blive en del af vores eget også. Det er også til tider det der med at skulle vise bagsiden af medaljen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Single: - Det er helt slut I Discovery+-programmet 'Over Atlanten' fortæller Ditte Julie Jensen også om sin skilsmisse.

Ditte Julie Jensen understreger, at hun og ekskæresten i dag har et godt og venskabeligt forhold til hinanden.

- Men det er et overstået kapitel. Ikke et dårligt kapitel. Det var et vanvittigt godt kapitel, og vi er rigtig gode venner i dag, men det skulle bare ikke være os, siger hun.

Ditte Julie Jensen deltog i Zulu Comedy Galla sammen med agenten Elisa Lykke. Foto: Henning Hjorth

Ditte Julie Jensen er dog på ingen måde på udkig efter kærligheden efter bruddet, fastslår hun.

- Der er ikke en ny mand i mit liv, og det skal der heller ikke. Jeg har bare lyst til at have det dejligt og lige finde til rette i business og privatlivet, siger hun.

Ditte Julie Jensen og Joakim Skak nåede at flytte sammen, men er nu gået fra hinanden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Køber hus

Og på den front kører det da tilsyneladende også for bagedronningen. Ifølge Ditte Julie Jensen kører hendes forretning på skinner, og så har hun netop købt hus i Tårnby på Amager.

- Jeg skal renovere fra top til tå, så jeg skal ikke bo der det næste halve år, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, jeg selv skal være en del af renoveringen. Det er ret syret. Jeg har ejet et hus med min eksmand for mange år siden og har boet til leje indtil da, og jeg kunne bare mærke, at det var ikke det rigtige for mig. Jeg skulle eje igen.

Ditte Julie Jensen fortæller desuden, at man kan se frem til at se hende meget mere i tv'et i løbet af efteråret.