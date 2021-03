Single igen: - Det er slut

Det var en glad Teitur Skoubo, der i starten af året kunne fortælle til Ekstra Bladet, at han havde fundet kærligheden på Færøerne.

Men nu er forholdet forbi.

Det bekræfter Teitur Skoubo over for Ekstra Bladet.

- Det er slut nu. Det gik ikke, siger han, da Ekstra Bladet spørger til en status på kærlighedslivet.

Da Ekstra Bladet talte med ham om forholdet i februar, ville han kun bekræfte, at de ikke var sammen med andre, men ikke at de var kærester. Det blev de hurtigt, men der var en grund til, at han ikke fortalte hele sandheden.

- Vi blev faktisk rimelig hurtigt kærester, men man gider ikke gå ud offentligt med det, før man er helt sikker på forholdet, og det var nok meget godt, for det varede jo heller ikke så længe, siger han og tilføjer om baggrunden for forholdets forlis:

- Vi skændtes for meget. Det var hver weekend, og vi var dårlige til at kommunikere. Man skal ikke skændes så meget i starten af et forhold.

Glad færing

Dermed ikke sagt at det er en trist færing i den anden ende af røret. Tværtimod.

- I starten var det selvfølgelig ikke så sjovt, men jeg har det godt nu. Jeg er glad, og jeg er hjemme i Danmark igen. Jeg er heller ikke så god til langdistance, siger han med henvisning til,at hun var bosiddende på Færøerne.

- Jeg har gang i en masse ting og sommeren er på vej. Det er fucking dejligt. Det er sommer, sol og Amager. Det er perfekt, selvom jeg græder lidt, hver gang jeg går forbi SATS (træningscenter, red.), siger han.

Teitur Skoubo da Ekstra Bladet mødte ham i forbindelse med optagelserne til 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Sidst man så Teitur Skoubo på skærmen var i tv-programmet 'Singletown'. Med sin nye singlestatus kunne 'Ex on the Beach' meget vel blive næste skridt for den muntre færing, der som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet har skiftet TV3 ud med konkurrenten Discovery Networks.

På skolebænken I den kommende tid er der masser af projekter i gang Teitur Skoubo. Han åbner snart en webshop, hvor han skal sælge produkter indenfor fitness, og så er han tilbage på skolebænken, hvor han skal uddanne sig til kostvejleder. - Det er videreuddannelse i forhold til mit virke som personlig træner. Man får også det madmæssige med på grunduddannelsen, men jeg vil gerne lære endnu mere. Det startede jeg med online i onsdags, og så skal jeg snart møde fysisk ind, fortæller han. Vis mere Luk