Single igen: Timingen var skidt

Den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder Lenny Pihl var smaskforelsket i december, da han over for Ekstra Bladet kunne bekræfte, at han havde fundet kærligheden.

Nu er historien dog en anden, for de to har valgt at afbryde forholdet og gå hver til sit.

- Vi er gået fra hinanden, fortæller Lenny Pihl til Ekstra Bladet og uddyber:

- Der sker bare rigtig meget lige i øjeblikket, og vi har begge to haft rigtig meget at se til. Vi havde kun set hinanden et par måneder, og alting gik jo rigtig godt i starten. Hun er en rigtig sød pige, men timingen var bare rigtig skidt.

Hektisk flytning

Lenny Pihl forklarer videre, at han har sit at slås med for tiden.

- Uden at gå for meget i detaljer kan jeg sige, at der kommer den ene forhindring efter den anden i øjeblikket, og det har nok taget meget på mit humør og mit overskud til at være en god kæreste for Sofie. Men jeg ønsker hende alt det bedste fremover, siger han.

Den næste tid vil han derfor fokusere på at få sit eget liv på ret køl igen.

- Jeg står lige midt i en flytning, som også er lidt hektisk, og bagefter har jeg brug for at fokusere på mig selv og de ting, jeg går og slås med. Jeg er ikke et sted lige nu, hvor jeg kan være i et forhold, konstaterer Lenny Pihl.

