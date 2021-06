Single igen

Det var en lykkelig Rachel Ellebye, der tilbage i december sidste år fortalte Ekstra Bladet, at hun var smaskforelsket, og at hun havde fundet en ny kæreste ved navn Eduard, som hun havde mødt over en datingapp.

Men siden da er forelskelsen ebbet ud, og Rachel, der af mange er kendt fra 'Årgang 0' på TV 2, er igen blevet single.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende og hendes bror, David, til Reality Awards onsdag aften.

- Jeg nyder bare livet, og jeg er single, sagde hun og fortsatte:

- Det er meget rart, for jeg var i et forhold i meget lang tid, og så tror jeg, at nu har jeg brug for at fokusere på mig selv, min uddannelse, min familie og mine venner, lød det fra Rachel med henvisning til, at hun inden Eduard var i et forhold med nordmanden Eirik i en lang periode.

Rachel og David var klar til fest onsdag aften. Foto: Anthon Unger

Gang i Tinder

Heller ikke brormand David, som Rachel havde under armen til Reality Awards, har fundet kærligheden endnu. Men dating er der nok af.

- Der er kun det kærlighed, jeg finder på Tinder, sagde han med et grin og fortsatte:

- Der er mange søde piger på Tinder.

De to understregede dog, at de i øjeblikket har nok at se til med deres studier.

- Jeg er færdig med mit første år på universitetet, så nu har jeg sommerferie. Jeg arbejder en del på Starbucks, og ellers nyder jeg bare livet. Jeg bor på Amager - ikke så langt fra David, sagde Rachel med et smil og blev suppleret af David:

- Det går også godt med mig. Jeg er lige kommet ind på min kandidat. Den, jeg havde ønsket mig. En kandidat i avanceret økonomi og finansiering på CBS. Det er meget forskningsorienteret og spændende, sagde han.

