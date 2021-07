Single igen

I 2019 fortalte en storsmilende 'Burger', der bedst er kendt fra tv-programmet 'Familien fra bryggen', at hun havde fået en kæreste.

De to flyttede hurtigt sammen, og alt var fryd og gammen.

Men nu - omkring to år efter - er parret dog gået fra hinanden.

Det fortæller 24-årige 'Burger' - med det borgerlige navn Lea Jakobsen - i en story på sin Instagram-profil.

Her forklarer hun, at hun den seneste tid har fået mange spørgsmål på de sociale medier om, hvorvidt de to stadig er sammen.

- Det er helt rigtigt observeret, at Daniel og jeg ikke længere er kærester, siger hun og fortæller videre, at de gik fra hinanden for et stykke tid siden.

- Vi har ikke været sammen i et par måneder efterhånden. Så jeg har slugt den og bearbejdet, hvad der skulle bearbejdes.

Her ses Burger og Geggo sammen på den røde løber til 'Vi elsker 90'erne'. Foto: Henning Hjorth

Bor stadig sammen

'Bryggen'-deltageren fortæller, at hun og ekskæresten stadig bor sammen, selvom de er gået fra hinanden, og at der ikke er noget ondt blod imellem dem.

- Daniel bor her stadig, og vi kan tale sammen, som vi plejer, siger hun og fortsætter:

- Der er ingen dårlige vibes. Ingen har gjort noget. Vi er egentlig bare to voksne mennesker, der har taget en fælles beslutning, lyder det videre fra 'Burger'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra 'Burger', men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.