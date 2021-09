Single igen

Skuespilleren Anne Louise Hassing og kæresten Lars Lundsgaard er gået hver til sit.

Det fortæller den 54-årige 'Badehotellet'-stjerne til B.T.

De to gik fra hinanden i foråret.

- Lars og jeg besluttede i foråret at gå hver til sit, men jeg bryder mig ikke om ordet 'single', for det står i modsætning til 'i forhold', som om der er noget galt med en, hvis man er single. Som om det er mærkeligt, at man kan vælge det selv. Men jeg har valgt at være i forhold med mig selv, siger hun til mediet og fortæller videre, at hun efter mange år i forhold nu har brug for lidt tid til sig selv.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Anne Louise Hassing, at hun og Lars Lundsgaard ikke længere danner par.

Hun understreger dog, at hun ikke har yderligere kommentarer til bruddet på nuværende tidspunkt.

Lars Lundsgaard bekræfter ligeledes, at de to er fortid.

- Jeg kan bekræfte, at det er sådan, det er, og at vi er gået fra hinanden, lyder det fra Lundsgaard, der fortsætter:

- Vi er stadig venner, og det er det vigtigste. Der er ikke noget drama eller dårlige vibrationer, og vi har fået solgt sommerhuset i fred og ro, og alt er fint. Jeg har også fundet en ny, sød kæreste, så det er bare rigtig dejligt, siger han videre.

De to stod frem som par i 2018, og her lagde Anne Louise Hassing ikke skjul på, at hun var meget glad for sin nye flamme.

Anne Louise Hassing blev året forinden skilt fra musikeren Peter Hellemann, som hun har sønnen Mingus på 15 år med.

Anne Louise Hassing er blandt andet kendt fra 'Badehotellet' på TV 2. Foto: Jens Dresling

12 uger i helvede

Skuespilleren er i øjeblikket aktuel i Discovery+-programmet '12 uger i helvede'.

Et program, hvor seks kendte danskere deltager i et intenst eksperiment for at blive sundere.

- Efter coronatiden var der røget et par kilo på, som jeg selvfølgelig gerne ville tabe. Men det allervigtigste var, at jeg gerne ville føle mig stærk igen, har Anne Louise Hassing i den forbindelse udtalt om sin deltagelse til Ritzau.

- Og så har jeg altid været fascineret af de der kropstransformationer. De der før og efter-billeder, så det ville jeg da også prøve, lød det videre.

De seks kendte danskere i '12 uger i helvedetø har udsat dem selv for det ekstreme trænings- og kostforløb, der ikke levner plads til så meget som en krumme kage. Bliv klogere på konceptet her.