Sjov vejr-brøler: - Jeg nåede da at blive nervøs

Der var ikke meget dansk vejr på skærmen, da Sara Maria Franch-Mærkedahl torsdag skulle oplyse danskerne om vejret.

Derimod kunne man se et flot vejrkort, der viste -44 grader. Heldigvis i Rusland.

Og som den garvede vært, Sara Maria nu engang er, tog hun naturligvis det forkerte kort i stiv arm og padlede lidt rundt, inden hun fik fikset vejrudsigten.

- Kan I ikke lige tage den i fem minutter? Lød det friskt henvendt til sine kolleger i studiet, mens hun spænede væk fra kortet for at få Danmark frem på skærmen.

På Instagram tog værten det hele i stiv arm og lagde et opslag ud omkring oplevelsen.

'Ja, jeg ser måske lidt små irriteret ud... Og jeg skylder vidst en kvajebajer til et par stykker eller flere efter dagens udsendels. Der må gerne grines - pokkers også jeg ikke lige havde læst op på vejrudsigten i Rusland.... Jeg fik det heldigvis fikset og tror vidst det gik ok resten af dagen', lyder det kækt.

Hurtig på fødderne

Til Ekstra Bladet fortæller Sara Maria, at det simpelthen bare var det forkerte kort, der var kommet frem på computeren, men at det kunne fikses igen.

- Jeg nåede lige at tænke, inden jeg gik på, om jeg skulle spørge, om det var det rigtige kort, men det plejer altid at virke, men da vi så gik i gang, kunne jeg jo se, at det ikke så rigtigt ud, siger hun med et grin.

Derfor tog Sara Maria en hurtig beslutning.

Det var nemlig vigtigt for værterne, der skulle på efter, at hendes kort gav det rigtige oplæg til næste indslag.

- Så derfor måtte jeg jo også skifte det. Jeg tror måske ikke, jeg ville have gjort det, hvis jeg var helt ny, men jeg havde jo også et ansvar for, at det gav mening for værterne efter, lyder det.

Blev nervøs

Selvom det hele endte godt, nåede Sara Maria at blive nervøs.

- Jeg nåede da lige at få en klump i maven, hvis det nu ikke gik, da jeg var ude og skifte kort. Så ja, jeg var da nervøs for, at jeg ikke kunne fikse det igen, lyder det.

Engang ville Sara Maria da også have slået sig lidt i hovedet over den sjove brøler, men i dag er hun et helt andet sted.

- Jeg grinte jo også af mig selv, og jeg delte på Instagram. Hvis jeg ikke havde gjort det, tror jeg, at jeg ville have følt det som om, jeg havde gjort noget rigtig dumt, siger hun.

Opbakningen har også været stor til den tidligere 'Vild med dans'-vært efterfølgende.

- Folk har været rigtig søde og skrevet, at det var charmerende og levende. Det var rigtig sødt af dem, men det skulle de selvfølgelig også sige, siger hun med et grin.