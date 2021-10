Skabte stor forvirring: Afviser forlovelse

'Stort tillykke med forlovelsen.'

Det var bare en af de mange kommentarer og lykønskninger, som Christiane Schaumburg-Müller fik, da hun for nylig delte et billede på Instagram af hende og kæresten, Daniel Åxman.

'A day to remember … skat, jeg elsker dig!' havde hun skrevet til billedet, som hendes følgere sammen med en kryptisk story tolkede som en offentliggørelsen af en forlovelse mellem parret, der bekræftede forholdet i januar 2020.

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman har det godt sammen. Men de er stadig kun kærester. Foto: Anthon Unger

Ingen forlovelse

Men sådan forholder det sig altså ikke. Det forsikrer 'Vild med dans'-værten os om, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til gallapremieren på James Bond-filmen 'No Time to Die'.

- Nej, det er vi ikke. Det var, fordi jeg havde fået nogle øreringe på den tur, vi var på, og så tror jeg, at der blev skabt lidt forvirring, fordi min hånd var med på billedet. Men det var jo bare min hånd og den ring, jeg altid har på.

- I er ellers ved at have været sammen længe nok til, at det er ved at være tid til, at det sker ...

- Ja, det kan man da godt sige. Men nej, det var altså ikke det, siger Christiane Schaumburg-Müller som understreger, at kæresten ikke behøver at føle sig presset til at gå på knæ snart.

- Jeg går ikke og venter, for vi har det simpelthen så vidunderligt.

Christiane Schaumburg-Müller har tidligere været gift med rapperen L.O.C. De to blev dog skilt i 2015, men faldt efterfølgende sammen igen. I 2019 bekræftede de dog, at forholdet endegyldigt var forbi.

