Skadet jubilar med fodskinne: Strenge ordrer fra lægen

Tv-vært Christian Degn spiller som dj på Musik i Lejet for tiende år i træk - og altid for fulde huse i et telt - men denne gang med et midlertidigt handicap

Der er tryk på hos tv-vært Christian Degn for tiden.

Han er således taget den lange vej fra det jyske, hvor han bor til daglig, for at spille som dj på den nordsjællandske festival Musik i Lejet.

Her begejstrer han med sine populære poptoner i mange timer ad gangen, mens han står op konstant og kaster håndtegn bag pulten, men denne gang er det med et fod-handicap.

Han kan således fremvise en slags støvle - en fodskinne - som han trasker rundt med for tiden.

- Jeg har motioneret for meget. Jeg har simpelthen løbetrænet så meget, at min 'achilles' er blevet lidt træt af mig. Så nu har lægen sagt, at den skal vi lige have låst i en stilling, så den ikke bliver strukket ud, for at undgå at den sprænger helt. Jeg holder den i ro.

- Er det forsvarligt at stå og spille hele natten som dj med den skade?

Annonce:

- Ja, ja, ja. Eller ... det ved jeg ikke. Hvis du spørger min læge, så synes han sikkert, jeg bare skal ligge ned og se Tour de France. Og det skal jeg også i morgen, fortæller Christian Degn.

Sådan ser fodskinnen eller støvlen ud på Christian Degns lange lemmer. Foto: Emil Agerskov

Dj Degnamite

I så fald vil det være fortjent. Degn har nemlig både fredag og lørdag spillet nærmest hele natten i teltet Fiskerbaren, hvor han altid trækker fulde huse som dj.

Det gør han under navnet Dj Degnamite.

- Jeg er en pleaser, Jeg bliver vildt glad af at lave glade ansigter. Og det er jo egentlig det, jeg gør, fortæller Degn.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Christian Degn kan i år fejre 10 års jubilæum som dj på Musik i Lejet. Foto: Emil Agerskov

Det er tiende år i træk, at han begejstrer på den nordsjællandske festival. Derfor har han også jubilæum i år.

Det fejres med en sær-optræden lørdag aften, som ikke har været annonceret i det officielle program.

Annonce:

- I dag er på mange måder et klimaks på en lang rejse i min hobby, som er at være dj. Derfor har jeg fået æren af hele to shows i dag. Det ene er så et 10 års jubilæumsshow, hvor jeg skal have en masse hemmelige gæster, og jeg ved, at rygterne svirrer lidt ude på pladsen, smiler tv-værten og fortsætter:

- Det bliver 'one to remember'. Det bliver en af dem, jeg tager med mig langt i livet, lyder det fra den populære ankermand på eksempelvis 'Hvem vil være millionær'.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Musik i Lejet er kickstartet i badebyen Tisvildeleje i Nordsjælland, og har visse steder fået prædikat af at være en slags strandfest for eliten og unge med penge. Men passer det nu også? Gæsterne er ikke helt enige

Dj Degnamite fyrer op under Fiskerbaren. Foto: Emil Agerskov

Rammer muren som Pogacar

Mens han har travlt på fin festival må familie være familie, men fra søndag helliger han sig atter sin forlovede, Trine, og sønnen Vagn.

- Det er fantastisk at være blevet far. Nu er vi jo også flyttet til Randers og har købt hus. Da har min fod måske haft det lidt mere stramt med at ordne flyttekasser og gå op og ned ad trapperne. Nogle dage har jeg virkelig følt., at jeg har været Tadej Pgacar. Jeg ramte muren ...