Skærer en halv million af prisen

3,5 millioner kroner.

Sådan lød prisen, da Theis Midé Erichsen i efteråret satte sit flydende hjem til salg.

Dengang forsøgte den 30-årige sejler, der er søn af tv-værten Mikkel Beha Erichsen, at sælge sin 70 kvadratmeter store husbåd med seks sovepladser via en salgsannoncen på dba.dk.

Det var der åbenbart ikke held ved, så nu har Theis Midé Erichsen og hans kæreste, Ida, hyret en ejendomsmægler til at sælge båden. Samtidig har de skåret en halv million kroner af prisen.

Det betyder, at husbåden nu kan købes for 2.995.000 kroner.

Renoveret

Husbåden med navnet med Kollmar ligger ifølge ejendomsmæglerens beskrivelse 'med rælingen ind mod Krudtløbsvejs rekreative atmosfære med kajanlægget, grønne arealer og let adkomst til resten af København gennem marinestationen og den hyggeligste cykeltur de syv minutter, det tager ind til Kongens Nytorv – eller tag havnebussen over'.

Husbåden har gennem de seneste år gennemgået en indvendig renovering, og den indeholder et stort lyst spisekøkken, badeværelse, to mindre soveværelser og har to nye varmepumper samt gulvvarme.

Ifølge Billed Bladet er Theis Midé Erichsen, Ida og deres to børn, Nis og Rita, flyttet til Hundested, hvor de bor sammen Mikkel Beha Erichsen og Marian Midés i et moderne familiekollektiv.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Theis Midé Erichsen i september, at husbåden var sat til salg. Derudover havde han ingen kommentarer til boligsituationen.

Sejlerfamilien med Mikkel Beha Erichsen, Theis Midé Erichsen, Marian Midé, Alfred Midé Erichsen, Louise Ravn Otte, Emil Midé Erichsen og Hugo. Siden er der kommet endnu et par børn til flokken. Foto: Havana Production/TV 2

Theis Midé Erichsen er ligesom sine brødre blevet kendte ansigter i Danmark, efter at de har medvirket i 'Kurs mod fjerne kyster' og 'Kurs mod nord'. Sammen med sin storebror, Emil, rev Theis Midé Erichsen tre år ud af kalenderen og sejlede rundt om Jorden på båden Havana, og undervejs mødte han kæresten Ida.

