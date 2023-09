Skærer halvanden million

Meget tyder på, at Christian Arnstedt, der er kendt fra DR-programmet 'Løvens hule', rigtig gerne vil af med sit hjem.

I august satte den kendte investor sin luksuriøse villa i Charlottenlund til salg for svimlende 25 millioner kroner. Nu er den allerede sat ned.

Arnstedt har valgt at skære halvanden millioner kroner af salgsprisen på villaen, som han siden 2020 har ejet sammen med sin kone, Charlotte.

Den gang købte de herligheden med hele fem soveværelser fordelt på 249 kvadratmeter af den tidligere direktør for Danske Bank Thomas Borgen. Pris 16 millioner kroner.

Trods prisnedslaget kan Christian Arnstedt altså se frem til en betydelig fortjeneste på boligeventyret.

Christian Arnstedt er gift med konen Charlotte, som han har en lille dreng sammen med. Foto: Henning Hjorth

Hvis man synes, 249 kvadratmeter er lige småt nok, så kan man glæde sig over, at der også er en kælder på 116 kvadratmeter, hvor der blandt andet er et vindepot.

Annonce:

Derudover er der en stor terrasse, en altan, tre toiletter, walk-in-closet og desuden en tilhørende grund på 675 kvadratmeter.

Ejendomsmægleren skriver desuden, at den storslåede villa ligger i et roligt og børnevenligt område.

Historisk overskud

Der er intet at sige til, at den garvede investor har haft råd til denne skønne Charlottenlund-villa.

I 2022 kunne Arnstedt nemlig fremvise et historisk overskud for 2021 i sit eget holdingselskab Arnstedt Holding ApS på knap 40 millioner kroner.

Til sammenligning havde selskabet i 2020 et underskud på 178.470 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I den nyeste sæson af 'Løvens hule' fik Christian Arnstedt selskab af to nye løver. Dem kan du læse mere om her: Investerer formuen på DR: - Jeg hader at tabe