Skærer millioner af prisen

Kåre Quist kæmper med at komme af med sit hus i mondæne Vedbæk.

I april måned satte han den 227 kvadratmeter til salg for 15 millioner kroner, og det er der ingen, der vil give for DR-værtens hus.

Derfor har han nu skåret en betydelig del af prisen. Det skriver Se og Hør.

Hele to millioner er huset sat med ned. Det fremgår af prishistoriken hos boligmediet Boliga.

Ifølge salgsmaterialet hos liebhavermægleren Elbæks er Quists hus en træbeklædt New Hampshire-villa fra 1948 med hele syv værelser.

Husets kvadratmeter breder sig blandt andet ud over et stort køkken-alrum med ildsted, en stue med knap fire meter til loftet, et master bedroom med eget badeværelse, og så er der en kælder på yderlige 60 kvadratmeter.

Annonce:

Gevinsten skrumper

Quist købte villaen med sin daværende kone, Tine Røgind, tilbage i 2019. Dengang betalte de ifølge Boliga 10,4 millioner kroner for det.

Med prisnedsættelsen skrumper den boliggevinst, parret havde udsigt til, hvis deres tidligere fælles hjem var blevet solgt til første udbudspris.

Tine Røgind og Kåre Quist meddelte i september 2022, at de havde valgt at deres veje skulle skilles.

'Nogle gange slår livet et gevaldigt sving. Efter 12 år sammen er Tine og jeg gået hvert til sit. Eller rettere. Vi er gået fra at være gift, til nu at være hinandens bedste venner. Sådan er det. Og sådan vil det altid være,' skrev han i et opslag på Instagram.

Kåre Quist har tonet frem på skærmen som vært på TV Avisen og '21 Søndag' på DR siden 2012. Han har også en fortid som vært på forbrugerprogrammet 'Kontant'.

Se Kåre Quists villa i Vedbæk her.