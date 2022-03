Skal giftes

Glæden er stor hjemme hos den kendte tv-vært Christiane Schaumburg-Müller.

Hun skal nemlig giftes med sin kæreste, den 41-årige rigmand Daniel Åxman.

Det fortæller 40-årige Schaumburg-Müller på Instagram, hvor hun har delt en lang række billeder fra en romantisk tur til Den Dominikanske Republik, hvor Daniel Åxman har friet til hende.

På billederne viser hun også en stor, funklende forlovelesring frem, mens hun ikke kan skjule, at hun i øjeblikket svæver rundt på en lyserød sky.

'Our together is forever', skriver hun i opslaget, hvor hun understreger, at hun nu er en forlovet kvinde.

'Turen til Den Dominikanske Republik i vinterferien blev til noget helt særligt', skriver hun videre.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra den nyforlovede tv-vært, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Daniel Åxman har ligesom Christiane børn fra et tidligere forhold. Foto: Anthon Unger

Har købt dyrt hus

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman stod officielt frem som par i starten af 2020.

Siden er de to flyttet sammen i en kæmpe villa i Gentofte, som de gav intet mindre end 31,5 millioner kroner for. De to er også blevet forretningspartnere for nylig.

Tidligere på året blev Schaumburg-Müller nemlig medejer af Åxmans firma, Lime Tree SVP P/S, der ifølge cvr-registret er oprettet for 'at levere rådgivningsydelser, eje og investere i kapitalandele'.

Christiane Schaumburg-Müller har tidligere været gift med rapperen Liam O'Connor - bedre kendt som L.O.C. - og sammen har de sønnen Constantin, der kom til verden i 2016.

Parret annoncerede i 2019, at de var gået fra hinanden.

Stopper som vært

Christiane Schaumburg-Müller har i mange år været vært på 'Vild med dans', men i forbindelse med sin 40-års fødselsdag tidligere på året annoncerede hun, at det fra næste sæson er slut.

- Nu har jeg lavet det i fire år, og jeg er stadig fuldstændig vild med det, men jeg kan godt lide at stoppe, mens legen er god. Jeg kan bare mærke, at jeg har lyst til at lave en anden type programmer. I stedet for store kjoler og et fast manuskript vil jeg gerne vise mit autentiske jeg, lød det blandt andet fra den rutinerede vært i et interview med Her&Nu.

Hvem der bliver hendes afløser, har TV 2 endnu ikke løftet sløret for.

Christiane og L.O.C. gik fra hinanden i 2019. Foto: Mogens Flindt

I forbindelse med Christiane Schaumburg-Müllers 40-års fødselsdag havde Daniel Åxman da også skruet op for den helt store fejring. Her fik hun blandt andet en ny Mercedes og en række dyre smykker, mens hun også blev fejret med en eksklusiv tur til Lapland.