Skal have fjernet brystet

Andrea Elisabeth Rudolph skal have fjernet sit bryst som led i sin behandling for brystkræft

Tilbage i februar fortalte tv-vært og iværksætter Andrea Elisabeth Rudolph for første gang offentligt, at hun var blevet ramt af brystkræft.

Siden har hun gennemgået en lang række kemobehandlinger i kampen mod sygdommen.

Kampen er dog desværre langtfra slut, og næste skridt i processen bliver at få fjernet det ene bryst.

Det fortæller 44-årige Rudolph i et interview med Eurowoman.

Her lægger hun heller ikke skjul på, at hun er villig til at gøre alt for at bekæmpe sygdommen - hvad end det så koster mere end et bryst.

- Jeg har allerede foreslået lægerne, om vi ikke bare skal fjerne begge bryster ved samme lejlighed. Jeg ville da være ked af det, hvis jeg fik kræft i det andet bryst også, og hvis jeg skal have lavet nye bryster med implantater, kommer de måske i højere grad til at ligne hinanden. Jeg har det helt fint med, at de skal fjerne brystet. Det tager vi stilling til, når vi kommer dertil. I starten sagde jeg til lægerne: 'Skal vi ikke bare fjerne armen? Bare tag den væk. Jeg skal bare leve!' Hellere lidt for meget end lidt for lidt, siger hun til magasinet.

I interviewet fortæller hun også, at hun forsøger at holde humøret oppe ved at fokusere på at spise sundt, gå til akupunktur og dyrke motion.

Samtidig finder hun styrke i sin familie, der foruden kæresten Claus Møller Jakobsen, består af deres fem fælles og sammenbragte børn. Hun har nemlig lovet dem, at hun ikke kommer til at dø af sygdommen.

Her ses Andrea Elisabeth Rudolph med partneren Claus Møller Jakobsen. Foto: Jonas Olufson

Fortæller åbent

Andrea Elisabeth Rudolph fortalte offentligt om sin sygdom tilbage i februar. Kort forinden var hun blevet diagnosticeret med kræft, efter hun i en periode havde oplevet irritation omkring armhulen.

Siden fik hun blandt andet lavet en biopsi og en scanning på Rigshospitalet, som viste, at hun havde brystkræft, der dog heldigvis ikke havde spredt sig.

Efter Elisabeth Rudolph blev ramt af kræft, har man kunnet følge med i hendes kamp mod sygdommen på de sociale medier, hvor hun blandt andet ærligt har vist sit kronragede hoved frem og fortalt løbende om, hvordan det går hende, i takt med at hun modtager behandling for sygdommen.

- Jeg synes, at det har været 'empowering' næsten at tage håret af. Jeg er blevet til en soldat, der er gået i kamp. Jeg synes, at jeg ser godt ud, har hun tidligere fortalt åbent om i 'Aftenshowet' om sin nye frisure, som parrets fem sammenbragte børn var med til at klippe og barbere af ad flere omgange.

Samtidig fortalte hun, at hun er sætter stor pris på sin familie, venner og en masse følgere, som har støttet hende undervejs.

- Jeg er marineret i kærlighed. Det er så vildt at opleve den kærlighed, der strømmer mod en, fortalte hun blandt andet i 'Aftenshowet'.

Siden har Rudolph blandt andet været med til at samle over en million kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.