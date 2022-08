Skal i fængsel: Amalies eks dømt i gigantisk svindelsag

Mikkel Skelskov har fået to og et halvt års fængsel for sin rolle i en af danmarkshistoriens største sager om hæleri og hvidvask

Torsdag eftermiddag faldt der dom i en af danmarkshistoriens største sager om hæleri og hvidvask, der har fået navnet 'Operation Greed'. Her afsagde Københavns Byret dom over de 17 mænd, der stod tiltalt i sagen.

En af de 17 mænd er Mikkel Skelskov, der i offentligheden er kendt som ekskæreste og far til Amalie Szigethys to børn. Ham har danskerne blandt andet set i realityprogrammet 'Amalies baby', hvor han blev præsenteret som succesfuld iværksætter - men virkeligheden viste han sig at være noget andet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet hans rolle i konkursen af natklubben Gold, der endte med at give ham to års konkurskarantæne, men torsdag eftermiddag faldt hammeren noget hårdere i Københavns Byret.

Mikkel Skelskov blev idømt to og et halvt års fængsel for sin rolle i sagen. Det skriver TV 2.

Sagens hovedtiltalte, Naveed Anwar, fik den strengeste straf. Han skal syv år i fængsel og får desuden en tillægsbøde på 175 millioner kroner.

Blot én af de 17 mænd blev ifølge TV 2 frikendt, mens en anden slap med 40 dages fængsel. Resten af de tiltalte blev straffet med mellem to og et halvt og syv års fængsel.

Ekstra Bladet har netop været i kontakt med Mikkel Skelskovs advokat, Ole Schmidt. Han oplyser i en sms, at de endnu ikke har taget stilling til, hvordan de forholder sig til dommen.

Derudover har de for nærværende ingen yderligere kommentarer har til sagen, oplyser advokaten.

Forud for dagens dom sagde advokaten til Ekstra Bladet, at Mikkel Skelskov nægtede sig skyldig og krævede frifindelse i sagen. Han forventede, at Skelskov ville blive frikendt for de hårdeste anklager og slippe med en bøde på mellem 150.000 kroner og 200.000 kroner.

- Jeg tror på, at han bliver frifundet for hæleri, for det vil kræve dokumentation for forsæt. Jeg tror derimod godt, han kan blive dømt for hvidvask, for der kan man dømmes for grov uagtsomhed, sagde Ole Schmidt.

Omfattende sag

Sagen startede for alvor i oktober 2017, hvor politiet ransagede 39 adresser og anholdte 18 personer. Siden fulgte en længere efterforskning og en lang række retsmøder.

De første retsmøder fandt sted i 2018, og siden fulgte mere end 150 dage i retten, hvor sagen blev behandlet. Sidste retsmøde fandt sted i februar, og Københavns Byret har derefter brugt mere end et halvt år på at afgøre den omfattende sag om svindel.