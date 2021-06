Skal i retten for brud på færdselsloven

Tim Christensen risikerer at få frakendt sit kørekort ubetinget

Sanger og sangskriver Tim Christensen skal en tur for retten efter flere overtrædelser af færdselsloven sidste år.

Det skriver Se og Hør.

Ifølge mediet lyder den tiltale, som Retten på Frederiksberg skal tage stilling til, at Dizzy Mizz Lizzy-forsangeren 21. juni 2020 blev taget i at tale i mobiltelefon, mens han kørte.

Derudover er den 47-årige musiker tiltalt for 1. august 2020 at have kørt mindst 66 kilometer i timen i en byzone i nærheden af Tisvildeleje i Nordsjælland.

Anklagemyndigheden kræver bødestraf samt en ubetinget frakendelse af Tim Christensens kørekort, fordi han også tidligere har gjort sig skyldig i brud på færdselsloven.

Ifølge rammerne i Straffeloven risikerer sangeren som minimum en bøde og et klip i kørekortet, såfremt han dømmes skyldig i forseelserne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tim Christensen gennem hans management, men det har i skrivende stund ikke været muligt.