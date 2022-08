Skal skilles: Manden utro med yngre kvinde

Instruktør og skuespiller Barbara Topsøe-Rothenborg, tidligere kendt som barneskuespiller i tv-serien 'Nana', hvor hun spillede titelrollen, er lige nu aktuel som instruktør på filmen 'Kærlighed for voksne', som følger parret Christian og Leonora.

Parret i filmen har alt, hvad hjertet begærer, på overfladen, men det er altså ikke alt, der er fryd og gammen, og det er netop nogle af de lidt mere mørke sider i mennesker, som filmen forsøger at behandle, fortæller Barbara Rothenborg i et interview med Ekstra Bladet til premiere på filmen.

Filmens tema er noget, som Barbara Topsøe-Rothenborg selv relatere til i sit liv lige p.t. Hun er nemlig selv midt i en skilsmisse.

- Jeg har lært nogle ting om mig selv i den proces. For eksempel hvad afmagt og sådan noget kan gøre ved en.

Utroskab og en yngre kvinde

Barbara Topsøe-Rothenborg har været sammen med sin mand i ni år. De har været gift i otte af dem og har to børn sammen. Instruktøren synes da heller ikke, at processen er nem.

- Det er ikke særlig sjovt. Især ikke når man ikke selv har valgt det.

- Og du har ikke selv valgt det?

- Nej, det har jeg ikke. Og der er nogle paralleller til det, der sker i filmen.

Barbara Rothenborg spillede rollen som Nana i tv-serien 'Nana', da hun var seks år gammel. Foto: DR's arkiv

Filmen tackler utroskab som værende et opsplittende element i parforholdet. Da Ekstra Bladet spørger Barbara Topsøe-Rothenborg, om det er det, hun refererer til, bekræfter hun.

- Ja, der er noget utroskab og noget med en yngre kvinde og sådan noget.

Og det gør ondt på hende, fortæller Instruktøren.

- I det mindste har jeg kunnet bruge filmen på en terapeutisk måde til ligesom at bearbejde det. Det har faktisk hjulpet.



Drømmehuset skal sælges

Instruktøren kommer ikke helt ind på, hvad der skal ske i forhold til børnene i fremtiden, men hun kan dog fortælle, at hun og hendes mand har taget en beslutning om deres boligsituation.



- Vi har sat huset til salg. Det hus, som vi lige har købt. Drømmehuset.



Og det lader da også til, at det er en drøm, der er brast for instruktøren, som ikke lægger skjul på, at situationen går hende på.

- Jeg er ikke afklaret, jeg er stadig ked af det. Men sådan er det nok, når man ikke selv vælger det. Så tager det tid.

'Kærlighed for voksne' kan ses fra 26. august på Netflix.